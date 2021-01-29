﻿被指攀附上流強調自己亦富貴 馮盈盈開放式約 日走三場仔

26歲嘅馮盈盈﹙FYY）被爆蜜會「新歡」，原來係大鴻輝興業地產執行董事曹展康（Bobby），Bobby仲有個身家約351億港元嘅「舖王」姐夫梁紹鴻。盈盈坦言對方係朋友純粹請教投資心得。日前盈盈風騷入廠錄影賀年節目《天天開運王》，期間手機不離手，不斷收發短訊，對被指攀附上流社會，盈盈冇你咁好氣，坦言：「唔通摺埋喺屋企會學到嘢咩！」她更自爆會擅用時間，最勁一日走3場﹙約會﹚！



入行僅4年嘅馮盈盈火速「升呢」做姐仔，除咗拍劇，近期大show《衝上雲霄大選》、《慈善星輝仁濟夜》等都有佢份，而今年《天天開運王》便跟薛家燕、林盛斌、區永權及張秀文做主持。盈盈好識做會主動幫阿Bob抹吓額頭唔均勻嘅粉底，呢個姐仔好識o氹人！



陳定幫叫盈盈見多啲人



有名你叫「新聞女王」，馮盈盈繼去年富二代船P羅生門事件跟江嘉敏擘面後，又被指貪慕虛榮過着奢華生活，住海景豪宅、用20萬限量版名牌包包、結交有錢仔、揸靚車出入、請埋小助手、埋胡美貽闊少男友Reeve堆等，最近還指她有「新歡」後狠撇「大隻兵仔」鄭衍峰(Leonard)，傳聞一浪接一浪。錄影完節目，盈盈即追問陳定幫師傅點樣化解是非？師傅安撫盈盈叫佢定啲嚟：「你命格係會招人妒忌，會畀人講吓你，但呢個係好現象，愈多人講你會愈出名，遲啲會飛上一線，有排玩，根本唔使靠人。今年超多男女貴人，全部貴人星都係鍾意你，先會嚟幫你，應該多啲見吓朋友。」得到師傅加持，盈盈自言會去到盡！



覺得脫節要增強社交圈



FYY坦承經朋友介紹認識執董Bobby：「純粹只係食飯，普通朋友社交活動，大家大驚小怪啫，我又唔會自負話對方係追求者！」被指攀上流，她霸氣否定：「我自己都好有錢呀，唔使將錢同我聯埋一齊。o依家我照顧到自己同家人，過到自己鍾意嘅生活，鍾意食乜餐廳，買乜心頭好，唔使靠人。」她堅持識朋友唔使做資產審查，思想上有交流，令她長知識更重要：「呢幾年喺娛樂圈，發覺同社會有啲脫咗節，要靠出面人，否則傾嚟傾去都係電視城入面嘅節目、劇集，個人就會思想狹窄，趁年輕仲係單身，同朋友出去食個飯，真係冇乜問題喎，唔通摺埋喺屋企會學到嘢咩！」她又表示正進修一個加州柏克萊大學關於情緒輔導的心理學online課程，提升內在修養，讀後發現，桃花及是非都唔及心態上困擾大，只要用冷靜態度嚟處理就會贏。」











採訪：方騫平 攝影：譚壹致、張詠森



