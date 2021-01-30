轉型Youtuber獻聲試水溫 ﻿黎紀君﻿﻿盼疫後出歌闖樂壇﻿

現年27歲、模特兒出身的黎紀君（Christy）近年活躍電視圈，先後為ViuTV節目《駕到西澳》及香港開電視節目《開間咖啡店》擔任主持，然而在疫情影響下，早前她也開始努力經營Youtube Channel，頻頻拍片Cover Kpop舞蹈又大展歌喉，獲同門的周柏豪、鄭融及網民讚好。問是否「試水溫」想踩入樂壇？Christy直言：「絕對係，呢個係我一個大方向！」



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致 場地：Sugar Please Bakery House



一向熱衷跳唱的黎紀君學了兩年唱歌，但仍謙稱在技巧以外，情感上也需要多花功夫，「唱歌老師有讚過我音好準，但有時唱嗰陣，自己覺得已經好傷心，不過效果出嚟又唔係，佢就教我一隻歌抽一個男朋友出嚟，當然我都會擺親身經歷落去，再要用技巧配合感情。」提到翻唱許靖韻（Angela）的《別為我好》獲網民激讚，演出此曲MV的Christy坦言好意外，「當時出片好驚好多比較，因為Angela唱功好犀利，點知好多人話比想像中唱得好，最意外係Angela主動喺社交網轉發。（有網民讚比原唱更好。）有咩？！我覺得冇得比，佢真係好有實力，如果有日做歌手，希望可以向佢嘅步伐進發。」



發夢同林俊傑合唱



恨出自己歌的Christy又透露打算踩入樂壇，「其實Cover完黎明首《傻癡癡》後，老闆好有意幫我出歌，好開心，仲叫我同監製徐浩合唱一首歌，但因為疫情關係，海外宣傳都做唔到，所以等疫情過後先再進一步打算，希望2021年可以順利進行。」一直有學跳K-Pop Dance和Hip Hop的她更盼成為跳唱歌手，那麼可接受穿性感打歌服？「OK㗎！我好鍾意BLACKPINK嗰種型啲又帶點Sexy嘅風格。」Christy說，視林俊傑（JJ）為偶像的她仲笑言：「遲吓翻唱JJ啲歌，然後係咁Tag佢，引佢注意！發夢咁講，如果有日我開演唱會，我好想請JJ做嘉賓，但呢件事好遙遠！」



