追思會主題《滄海一聲笑》 親友永念 「開心大少」林建名

大名娛樂老闆、人稱「大少」的富商林建名本月8日病逝，家人已於19日為他設靈舉殯，昨日假香港殯儀館舉行追思會，眾多親友出席。林建名的四位子女特別以名曲《滄海一聲笑》為追思會主題，讓大家齊懷念林建名精采的一生及為人們帶來歡樂的「開心大少」形象。



林建名生前廣結人緣，親友致送的花圈逾400個，追悼會場內外均成花海。林建名四名子女在追思會悼念冊撰寫悼文，懷念父親逸事及教誨，亦收錄林建名生前在政商、慈善、演藝界的大量珍貴照片。而追思會主題為彰顯豁達人生觀的名曲《滄海一聲笑》，而林建名遺照前的花海亦佈置成波浪狀配合主題。大會更發放《滄》曲MV，當中收錄多幅林建名精彩一生的舊照。



林建岳不捨兄長



林建岳到場時坦言不捨得兄長林建名，並向記者合十說「有心」，出席送別林建名的好友包括楊受成和兒子楊政龍、楊超成、張宇人、何麗全、趙曾學韞、霍震霆和兒子霍啟山、周國豐、王馨平及林德信等。楊受成、霍震霆、張宇人、趙曾學轀於追思會上致悼辭，古天樂、林子祥、錢嘉樂、黃智雯、羅蘭、胡楓及王馨平等眾星均有拍片悼念，「歌神」許冠傑拍片悼念外，更自彈自唱《這一曲送給您》遙送林建名。



林建名的女兒煒珊及煒珽受訪時表示，感激眾多好友在疫情下出席父親的追思會，提到父親離世更哽咽指父親生前樂善好施，對公益貢獻良多，重視朋友，望大家送別父親也承傳其正能量不要傷感，亦希望大家記得他是「開心大少」。



已安葬家族墓園



她們透露父親已安葬家族墓園，辦追思會是因父親朋友眾多，且要因應疫情分開人流，父親心願很多已完成，煒珽指大名娛樂會繼續運作，旗下藝人工作照常。韋珊指父親「開心大少」的形象是不論任何對他好與壞的人，也會欣然接受。談到指悼念冊印有《滄》曲歌詞，場內以鮮花鋪成浪花，配合《滄》曲主題，亦帶出父親笑看人生的態度。



