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江嘉敏牙痛否認染新冠

2021-01-30 列印
■江嘉敏近月屢被傳負面消息。
■江嘉敏在社交網晒檢測結果。
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　　日前爆出賣贈品是非的江嘉敏，認真頭頭碰着黑，她在社交網透露，日前因長智慧齒令臉頰腫痛，痛到連講對白亦口齒不清，獲監製准許提早回家休息。豈料竟傳出她發高燒、感冒、流鼻水，甚至傳確診新冠肺炎！

　　江嘉敏隨即進行快速病毒測試，結果呈陰性，並感謝林夏薇送上快速測試劑。江嘉敏貼文道︰「冇發燒、冇流鼻水、冇呼吸困難。生智慧齒真係痛到喊，面痛牙痛頭都痛！我今朝係仲有返緊外景，體溫有被Check過係正常先入到TVB門口！」

圖：網上圖片
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