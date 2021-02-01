年廿三奉甜食 牛年添好運 李丞責教「謝灶」保闔家安康

過去一年新冠肺炎為全球帶來前所未有災難，至今總確診病例已逾億宗，死亡人數超過220萬，而本港第四波疫情亦於11月中反彈，社區感染個案再度回升。早前著名堪輿學家李丞責博士接受《頭條日報》訪問時，推測疾病於6月10日前後還有一次衝擊，並於今年6月後至9月間才消退。辛丑牛年快到，為去舊迎新，李博士建議可於農曆十二月廿三日（即新曆2月4日）進行「謝灶」儀式，在新一年保佑闔家健康、豐衣足食。



撰文：黎寶倫



正所謂「病從口入」，李丞責博士指：「疫情期間，好多時我哋都要戴口罩護口鼻，手要乾淨，喺民間『灶君』就係守護飲食、健康。以前『謝灶』非常有原則，喺後漢後已有記載，通常做官為之天，年廿三謝灶，而平民一般年廿四，水上人（即蜑家人）則年廿五，雖然現時冇乜限制，但想好運就年廿三謝灶較好，今年農曆十二月廿三日正正立春（編按：牛年立春日為2月3日晚上10時59分開始至翌日），係一個節氣同一個節日交替，希望可以將唔好嘅污垢送走，迎接新嘅好事。」



善惡稟報



關於「灶神」的故事坊間流傳多個版本，其中在《陰興傳》記載，有日陰子方於清潔灶頭時，見到灶神出現，於是以豬、牛、羊作供品謝灶，其後富過三代；另一個說法是，本來外表清秀的灶君自恃家財好，因嫖賭飲吹兼拋妻，後來以行乞維生，直至一日他去到離鄉好遠的地方求乞，獲一名貴婦請食饅頭兼讓他在廚房小休，結果他發現對方正是其前妻，於是羞愧到跳入火爐自盡，李博士說：「自此灶君被視為主夫婦和睦，同時由於年終他負責稟告玉皇，家家戶戶作惡便會賜予病痛或減人口，故要守護人口及家人健康，除了三牲、茶酒外，通常會用蔗糖、麥芽糖、糯米糍或湯丸作供奉，令灶君別太多嘢講，甜甜蜜蜜。」