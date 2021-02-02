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BTS缺席歌謠大賞照掃六獎 TWICE定延休息三個月歸隊

2021-02-02 列印
■BTS奪首爾歌謠大賞六獎，但沒有到場。
■TWICE成員定延（左一）休息三個月後歸隊。
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　　韓國《第30屆首爾歌謠大賞》前晚於首爾奧林匹克公園競技場以無觀眾形式舉行，紅爆全球的男團防彈少年團（BTS）在頒獎禮中橫掃六個獎項，包括本賞、最佳專輯賞、韓流特別賞、最高榮譽的歌謠大賞等。BTS沒有到場，以錄影片段致謝；成員V在片段中表示，希望大家聽到BTS的歌曲時會感到很開心，並得到安慰，日後會帶更好的音樂給大家。

　　除BTS外，另有多組歌手獲得本賞，包括TWICE、姜丹尼爾及IZ*ONE等。TWICE成員定延於去年10月因健康問題暫停活動，前晚她已歸隊，與隊友一起表演。

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