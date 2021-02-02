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清原翔腦出血停工八月近況曝光

2021-02-02 列印
■清原翔去年腦出血入院，治療八個月情況好轉。
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　　曾演出新版日劇《東京愛的故事》男星清原翔，去年6月因突發性腦出血入院，要進行緊急手術，在停工八個月之後，其所屬事務所昨日首次公開清原翔的近況，稱他是因感染性心內膜炎而引發腦出血，經過八個月治療，曾接受多次手術後，現時腦部已沒出現異常情況，正專心接受康復治療，並且已恢復說話能力，但仍未能走動。今天是清原翔的28歲生日，其友人指他希望盡快回歸幕前，但因仍未能行動，相信要一段時間才可復工。

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