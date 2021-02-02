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大肚杏兒北京綵排央視春晚

2021-02-02 列印
■杏兒要到過新年前才「收爐」專心安胎。 網上圖片
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　　胡杏兒去年聖誕節宣佈第三度懷孕，有份參與北京央視春節聯歡晚會演出的她，北上接受隔離檢疫後，前日投入綵排工作，成龍、張雨綺、黃子韜、迪麗熱巴等亦有現身。

　　網上流傳的照片可見，腹大便便的杏兒精神奕奕，穿上長外套及戴頸巾保暖，亦有戴上口罩，並有向現場人士揮手打招呼。

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