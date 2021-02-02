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李思雅被要求道歉 願與動物醫院對質

2021-02-02 列印
■李思雅稱要諮詢法律意見。 資料圖片
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　　現年26歲的F Cup性感寫真女星佐野雛子（又名：佐野日向子），早前再推出晒本錢寫真集，過去一周售出逾4000本，成為Oricon寫真集銷量榜亞軍，但距離冠軍位置、日向坂46成員齊藤京子賣出逾84000本的處女寫真集可說是望塵莫及！佐野的寫真集大Sell靚景及性感水着，但仍不敵初上陣的齊藤「新鮮感」，而齊藤的寫真集更宣佈乘勝追擊，加印應市！圖：網上圖片　　李思雅早前於社交網稱帶愛犬睇牙，自責因「相信醫生」決定讓牠剝17隻牙後失明！涉事的動物醫院昨日發聲明，指對李的言論和指控深感震驚和憤怒，要求公開道歉，否則訴諸法律行動。

　　李思雅昨指之前跟醫院以WhatsApp聯繫，又稱在社交網所講是事實，「如果佢有咩證據或記錄，我都想大家出嚟傾、出嚟對質。」

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