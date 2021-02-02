﻿Lokman運滯拜神求安心 姜濤誤爆《太平》被劈死結局

姜濤同Lokman（楊樂文）@MIRROR有份參與ViuTV原創劇《太平紋身店》演出，姜濤演黃德斌囝囝，而Lokman就做德斌年輕版。提到兩人首次演古惑仔，兩人都好鬼興奮，仲大講劈友難忘戲份，不過姜B竟然愈講愈high，唔單止講到德斌因他太重，孭唔起的搞笑情況，更加唔覺意誤爆自己慘死一幕。而身為MIRROR隊長的Lokman近年似乎工作量不算多，他就解釋只因疫情影響令工作經常有阻滯，更自爆有去拜神求個安心。



劇中姜濤跟黃德斌和周秀娜都有不少對手戲，面對型男和女神他承認有壓力，「當初知道係佢哋後，我本身拍戲經驗唔多，所以去到（現場）都唔夠膽出聲，好彩兩位都好肯教我，娜姐比較傾偈傾得多啲，德斌前輩就問佢之前拍戲嘅經驗。」他承認因德斌比較cool，搞到他最初有啲驚，「佢本身又好大隻嘅一個人，跟住呢把聲又沉，又貼住鬚喎！造型好猛，真係傾落去唔係咁樣，好隨和。」



講到角色，姜B更加雀躍，因為有機會初嘗劈友，「我九成嘅戲係鬼角色中度過，唯一一個做人嗰場戲，人生第一次打戲，嗰日好好玩，由細到大都好鍾意睇古惑仔嗰啲戲。（當自己浩南？）冇冇冇，純粹覺得好好玩，有武術指導即場教你點樣做，喺中環條街度，我哋3個人打50幾個人。（一個唔止打十個？）係呀！但最尾我都係死咗！」原來劇中姜B慘被斬死。



寧願演戲唔單飛



Lokman認為打戲好難控制，又易發生意外，拍時相當大壓力，「我以前有學過吓少少武，但係到拍嘅時候真係好唔同，攞支棍就打，武指好彩係識嘅，佢哋叫我放心打，但係都有一兩吓都搞唔掂，演嘅時候認真得滯，劈劈劈，啱啱打中咗佢哋。雖然有練習過，但係現場氣氛有啲緊張，又有好多樣嘢要顧，混戰咁，好驚打親人，又好怕唔用力唔似，要再拍多次。」姜濤都好認同Lokman話寧願畀人打好過，「有一場同（吳）保錡打放心啲，哈哈！因為佢係朋友，打咗都唔緊要！」



不過，講到最難忘戲份，姜B首選跟德斌生離死別一幕，「我死得番一啖氣，佢要喺我死前同我講嘢，因為有大班fans喺隔籬睇住我斷氣嗰吓，我又知自己重喎！佢又好想拉我，但拉唔起，我feel到佢想拉，我嗰吓吸住啖氣，我好想笑！（佢咁壯都拉你唔起，你嗰排好重咩？）都重㗎！總之好搞笑又好尷尬，要攤喺條街度畀佢咁。拍嗰場戲之前佢仲問我，『喂！你幾重呀？』我話好耐冇磅，70幾是但講咗個數字。（Lokman：求個安心啫！）咁佢聽完嗰個數字，『咁我唔抱你啦！』佢本身諗住孭我走！」至於Lokman就最難忘扮10幾歲戲份，「我班兄弟，有《造星II》嘅Marco（葉振弘）同埋Tiger（邱傲然），我覺得最難忘要拍番中學生嘅時候，17歲嘅時候，好耐冇着過校服，點樣演番細細個呀？！可能佢哋容易啲，但後尾大家拍得最好，因為唔理囉！推推撞撞咁一齊玩，反而嗰時拍得最開心。」



除客串《男排女將》同這次《太》劇，以及最近主持的《囝囝女女730》外，比起其他成員，Lokman演出機會不算太多，但他解釋只是近期比較運滯，「其實唔係冇預，點知係咁啱，譬如舊年年中，我本身會過日本拍一個旅遊特輯，但因為疫情所以冇咗，成日我有呢啲問題，有啲情況就冇咗。」記者提議他過年去拜神，點知他竟然自爆，「我有去拜，前幾排有去拜吓神，同埋因為年中我又拍咗套電影未上到，拜一拜求個安心。」談到未有機會單飛出歌，Lokman完全唔介意，「有自己一套戲會開心啲，演戲同唱歌都好玩，但係我鍾意演戲多啲，問心嘅，唱歌我冇乜非常非常非常大嘅信心佔到一個席位嘛！」



撰文：杜淑霞



攝影：譚壹致 服裝：initial Fashion