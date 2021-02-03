唱片公司火速解約 ﻿「邪神」﻿﻿遭舊愛伊雲指控性侵﻿

51歲美國歌手「邪神」Marilyn Manson昨日被前未婚妻伊雲麗素活特及至少四名女子指控虐待及性侵，Marilyn雖然否認指控，但即被唱片公司解約，又被兩個節目刪除鏡頭。



歌手「邪神」Marilyn Manson被33歲前未婚妻伊雲麗素活特及四名女子指控施暴及性侵，伊雲在社交網留言：「我的施暴者叫Brian Warner，正是世人所知的Marilyn Manson，他在我年輕時已開始誘拐我，並向我施暴，我被洗腦及操縱成服從，我受夠過着害怕被報復、誹謗及勒索的生活。」憑神劇《西部世界》走紅的伊雲早於2016年透露有兩次被性侵的經歷，當時未有公開性侵者的名字；伊雲於2007年18歲時跟Marilyn拍拖，並於2010年訂婚，但七個月後宣佈分手。



另外至少四名女子指控被Marilyn在心理及肉體上侵犯，甚至長期給她們供應毒品。消息傳出後，加州參議員Susan Rubio要求美國司法部調查事件，Marilyn即時被所屬的唱片公司解約；而電視頻道Starz及影視平台Shudder亦宣佈刪走劇集中有Marilyn的鏡頭。



Marilyn就否認指控，「那些關於我的指控是恐怖地扭曲了事實，我跟志同道合的親密伴侶的行為完全是有共識。」



此外，《以你的名字呼喚我》男星Armie Hammer早前被舊愛踢爆有食人幻想及沉迷性虐，其前妻Elizabeth Chambers昨日首度回應事件，留言表示︰「震驚、心碎及崩潰。」並向所有受害者表達支持。



