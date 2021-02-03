流浮山踩氹拗柴 ﻿胡鴻鈞下半身負傷拜神﻿

胡鴻鈞、何依婷、林穎彤和伍富橋等，昨日齊在電視城出席合作新劇《十月初五的月光》拜神儀式。
胡鴻鈞日前拍攝該劇時扭傷腳，腳踝包着繃帶及要用枴杖助行的他透露：「日前在流浮山拍攝外景，踩到氹腳踝啪一聲，當時心知不妙，去醫院照X光，醫生就話無乜事，只可以少郁動及休息。」胡鴻鈞笑言目前拍文戲為主，只能盡量「少用下半身」。
何依婷獲悉胡鴻鈞受傷即不斷發訊息問候，胡鴻鈞笑說：「我的反應是問夠未呀？想必她很擔心我會影響拍攝進度，阻她開工收工！」何依婷聞言笑指胡轉數快，經常鬥嘴都輸給他。
油尖旺舊樓群疫情未止，旺角朗豪坊也爆疫，商場五樓服飾店UNIQLO有三名員工確診新冠肺炎，他們曾往港島參與一個私人聚會，十一名參加者中，已有五人染疫。衞生防護中心呼籲，市民光顧過這間UNIQLO，如果...
2021-02-03
外界關注新疆維吾爾自治區問題，而新疆維吾爾自治區政府指，歡迎各界包括新一屆美國政府官員在內的人士，到訪新疆，以實地了解真實情況，以免被美方前國務卿蓬佩奧的謊言所蒙蔽。自治區宣傳部指，新疆一切光明磊落、坦坦蕩蕩，沒有甚麼不能看，但中方有原則底線，絕不接受任何有罪推定式的所謂「調查」。 他又指，中方一直在就歐盟駐華使節的訪疆事宜，與歐方保持溝通，望對方能盡量成行。
2021-02-02
緬甸軍方政變第二日，國務資政昂山素姬、總統溫敏及全國民主聯盟（全民盟）重要成員仍被扣留。首都內比都和大城市仰光周二大致平靜，但氣氛仍緊張。美國威脅可能再度實施制裁；聯合國安理會昨日召開緊急閉門會議，以...
2021-02-03
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業首席高級營業經理廖潔思示，將軍澳維景灣畔16座高層A室，面積516方呎，屬兩房間隔，議價後以842萬易手，呎價16318元，屬市價水平，據了解，買家為首置客，原業主於11年4月以約408萬購入，是次轉售帳面賺約434萬，升值逾1倍。 中原高級分區營業經理施志鋼表示，鰂魚涌逸樺園2座中層C室，面積616方呎，兩房間隔，景觀開揚，原先叫價1380萬，議價後以1300萬易手，呎價21104元，買家屬自用客，原業主於12年以880萬購入，帳面獲利420萬，升值48%。 美聯高級區域經理鄧涇渭表示，元朗朗庭園5座高層D室，面積4...
2021-02-02
美國新刺激計劃有望快速通過，加上新冠疫情改善，刺激杜指早段曾升逾500點。杜指曾見30754點，升542點；納指曾升248點，見13650點；標普500指數升68點，報3841點。 杜瓊斯工業...
2021-02-03
今晚英超作客般尼，曼城有兩大剋星克制主隊，就是近三次聯賽對碰取得兩入球、兩助攻的鋒將加比爾捷西斯，以及過去十二場各賽與般尼領隊戴治交手收錄十一勝一和佳績的教頭哥迪奧拿。既然有兩人領軍，藍月今仗料可大勝而回，讓球主客和讓兩球照捧「客勝」。（Now621台周四凌晨2:00直播） 上周六英超曼城主場1:0小勝錫菲聯，鋒將加比爾捷西斯一箭定江山，打破個人的九場聯賽入球荒。這名廿三歲巴西鋒將矢言希望乘勇再取士哥：「結束入球荒十分重要，入球是身為豪門前鋒的本份，在球季結束時，我希望看到自己為曼城帶來冠軍。」再者此子近三次聯賽披甲對般尼，球隊均能大勝三球或以上，個人也取得入球和助攻各二，...
2021-02-03
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
因為擔任《全民造星III》評判講嘢有Point，許廷鏗（Alfred）被網民大讚從而吸納大堆Fans。入行11年，離開TVB三年的Alfred靠自己首奪商台《叱咤》「男歌手」金獎，想當年Alfred曾...
2021-02-03
港府過去十一日一共執行十一次封區封樓令，以快速強檢行動，尋找潛伏在社區的隱性患者，以達至小區清零。但有小部份居民躲藏起來，不肯應門，也拒絕強檢，除了涉嫌違反防疫條例之外，在不知自己是否染疫，隨時會累己累人，當局必須加強宣傳，勸喻公眾合作，如果仍有人冥頑不靈，必追究到底。 政府在多區劃出「受限區域」，要求大廈住戶接受強檢，但不少單位無人應門，令前線人員難以跟進，亦令人擔心封樓也無法杜絕社區傳播。政府指出，被圍封的多個單位，即使無人應門，但相信有人在內，當局不排除會向法庭申請手令破門入屋執法，涉及費用將由屋內人士負責。政府發出警告，但不應動輒破門入屋，應視為最後的手段，因為行動...
2021-02-03
第四場四班一二○○米。估計臨場會成熱的馬，不離「電訊驫馬」、「晉神」和「有運來」。比較上，「電訊驫馬」較多根據，上仗也只因沿途被頂在三疊才敗，但今次由蘇銘倫換上陳嘉熙，看過後者剛戰發揮「如真如假」，不...
2021-02-03