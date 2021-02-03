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流浮山踩氹拗柴 ﻿胡鴻鈞下半身負傷拜神﻿

2021-02-03 列印
■胡鴻鈞笑指何依婷或怕被他「阻住收工」！
■新劇《十月初五的月光》舉行拜神儀式。
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　　無線新劇《十月初五的月光》昨日舉行拜神儀式，日前拍攝期間不慎拗柴扭傷腳的男主角胡鴻鈞撐枴杖現身，笑言只能盡量「少用下半身」。

　　胡鴻鈞、何依婷、林穎彤和伍富橋等，昨日齊在電視城出席合作新劇《十月初五的月光》拜神儀式。

　　胡鴻鈞日前拍攝該劇時扭傷腳，腳踝包着繃帶及要用枴杖助行的他透露：「日前在流浮山拍攝外景，踩到氹腳踝啪一聲，當時心知不妙，去醫院照X光，醫生就話無乜事，只可以少郁動及休息。」胡鴻鈞笑言目前拍文戲為主，只能盡量「少用下半身」。

　　何依婷獲悉胡鴻鈞受傷即不斷發訊息問候，胡鴻鈞笑說：「我的反應是問夠未呀？想必她很擔心我會影響拍攝進度，阻她開工收工！」何依婷聞言笑指胡轉數快，經常鬥嘴都輸給他。

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