﻿講舊史多歌迷全屬虛火 許廷鏗曾被TVB迫上一線 驚到失準

《勁歌總選》日前舉行，大部份獎項分晒畀自己人，其中胡鴻鈞更連掃5獎，較當年力捧中嘅許廷鏗仲要多兩個獎。經歷過「虛火」階段，令「長大」咗嘅許廷鏗有更深體會，「大樹雖然係好遮蔭，但長期受溫室保護，會形成自身有缺陷，有啲嘢係唔識面對嘅，當你以為自己有好多歌迷，其實你未面對過真正嘅樂迷。呢啲喺入面(TVB)學唔到，而我出咗嚟，經歷過呢個階段，眼見反應大不如前，先發覺呢個就係真實嘅社會！」
離開大台先見真章
許廷鏗對自己實力嘅最大懷疑，就係攞獎最多嘅時候：「曾經喺大台嘅音樂頒獎禮得到幾個獎項，有幾多獎唔係重點，當時我好驚，驚演出水準唔可以食得起呢個獎(最佳演繹男歌星)，後來演出失準，我都嬲自己嬲得幾緊要，自此洗心革面，重新認識咩叫唱歌！」提起當年被推上高峰位置，更已落實紅館檔期，因為Alfred自覺未準備好而拒絕去做。「就算畀到我，我唔覺得值得嘅話，我都未必會去做，如果我對腳喺台上震緊，我都唔可以征服到呢個舞台啦！」至19年，Alfred先首登紅館開個唱。「所以話，無論大台有乜機會，有幾多配套，其實最後都係睇你平時準備功夫有幾多，而我由初出道到離開嗰9年都喺同一個環境，對嗰啲曝光同人氣習以為常，發現冇咗大台先真係見真章！」
期待跟Manson合作
問到會否將人生經歷告誡胡鴻鈞？Alfred兩度偷笑後說：「佢嘅人生經歷都唔少㗎，佢自己知㗎喇！初出道時佢可能冇咁成熟，慢慢同唔同嘅朋友相處，個價值觀係會改變。所以我覺得佢搞得掂，係叻仔！由頭到尾我對佢都好似細佬，欣宜係我姐姐，佢得到今日嘅成就，作為朋友當然開心。」成為樂壇一線歌手，許廷鏗除咗期待跟獨立幕後音樂人合作外，都想同《造星III》一班新血喺樂壇一齊玩，尤其鍾意Manson(張進翹)的音樂風格及羅凱鈴（Judas）的才藝。
採訪：方騫平
攝影、譚壹致 髮型：Derek [email protected]
化妝：Khaki Yan 服裝：LAKH supply 場地：The Wave