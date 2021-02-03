﻿講舊史多歌迷全屬虛火 許廷鏗曾被TVB迫上一線 驚到失準

港府過去十一日一共執行十一次封區封樓令，以快速強檢行動，尋找潛伏在社區的隱性患者，以達至小區清零。但有小部份居民躲藏起來，不肯應門，也拒絕強檢，除了涉嫌違反防疫條例之外，在不知自己是否染疫，隨時會累己累人，當局必須加強宣傳，勸喻公眾合作，如果仍有人冥頑不靈，必追究到底。 政府在多區劃出「受限區域」，要求大廈住戶接受強檢，但不少單位無人應門，令前線人員難以跟進，亦令人擔心封樓也無法杜絕社區傳播。政府指出，被圍封的多個單位，即使無人應門，但相信有人在內，當局不排除會向法庭申請手令破門入屋執法，涉及費用將由屋內人士負責。政府發出警告，但不應動輒破門入屋，應視為最後的手段，因為行動...

2021-02-03