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﻿講舊史多歌迷全屬虛火 許廷鏗曾被TVB迫上一線 驚到失準

2021-02-03 列印
溫室成長 ■許廷鏗提及昔日喺TVB嘅日子，對頻頻曝光同人氣習以為常，之後唔識面對真實社會。
歌迷擁戴 ■許廷鏗出道後已有大班Fans跟隨，當事人形容只係一場「虛火」，冇實力係唔會長遠。
全靠自己 ■離開大台三年幾，許廷鏗今年終靠自己奪商台《叱咤》「男歌手」金獎。
紅館個唱 ■走出「舒適圈」嘅許廷鏗開始學會面對真正嘅社會，至2019年終於有信心開到人生第一個紅館個唱。
三姊弟情 ■Alfred形容與欣宜份屬「異父異母低能巨孖寶」，而Hubert就係佢細佬，三人情如姊弟會互相關心。
連掃5獎 ■Hubert喺今年《勁歌總選》連掃5個獎項，當事人都難以置信。
益自己友 ■TVB嘅《勁歌總選》獎項分晒畀自己友胡鴻鈞、菊梓喬及周柏豪，被評係小圈子頒獎禮。
曾被力捧 ■2016年《勁歌總選》，被力捧嘅Alfred奪得兩首金曲獎及「最佳演繹男歌星」獎，成為當年「大贏家」。
失蹤人口 ■許廷鏗17年離開大台後成為「失蹤人口」，歌迷一度以為他只做牙醫，從此消失於樂壇。
唔夠坦白 ■Alfred狠評Judas唔夠坦白，印象最深當強尼問她準備被淘汰感覺時？竟答相信隊友幫到自己，唔擔心！Alfred激動道：「我心諗：『點會唔緊張啫？唔需要咁圓滑，邊個教你唔可以有緊張情緒呢？』」
高質評判 ■參加歌唱比賽出身的Alfred，之前喺《全民造星III》出任評判時動咗真心，認為如果當年評判講呢啲咁有建設性嘅說話，佢一定好開心。
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因為擔任《全民造星III》評判講嘢有Point，許廷鏗（Alfred）被網民大讚從而吸納大堆Fans。入行11年，離開TVB三年的Alfred靠自己首奪商台《叱咤》「男歌手」金獎，想當年Alfred曾被TVB捧到上天，講起舊史，Alfred語重心長：「大樹雖然好遮蔭，但長期受溫室保護，會形成自身有缺陷。」話中有話，金牌評判果然有料到。

《勁歌總選》日前舉行，大部份獎項分晒畀自己人，其中胡鴻鈞更連掃5獎，較當年力捧中嘅許廷鏗仲要多兩個獎。經歷過「虛火」階段，令「長大」咗嘅許廷鏗有更深體會，「大樹雖然係好遮蔭，但長期受溫室保護，會形成自身有缺陷，有啲嘢係唔識面對嘅，當你以為自己有好多歌迷，其實你未面對過真正嘅樂迷。呢啲喺入面(TVB)學唔到，而我出咗嚟，經歷過呢個階段，眼見反應大不如前，先發覺呢個就係真實嘅社會！」

離開大台先見真章

  許廷鏗對自己實力嘅最大懷疑，就係攞獎最多嘅時候：「曾經喺大台嘅音樂頒獎禮得到幾個獎項，有幾多獎唔係重點，當時我好驚，驚演出水準唔可以食得起呢個獎(最佳演繹男歌星)，後來演出失準，我都嬲自己嬲得幾緊要，自此洗心革面，重新認識咩叫唱歌！」提起當年被推上高峰位置，更已落實紅館檔期，因為Alfred自覺未準備好而拒絕去做。「就算畀到我，我唔覺得值得嘅話，我都未必會去做，如果我對腳喺台上震緊，我都唔可以征服到呢個舞台啦！」至19年，Alfred先首登紅館開個唱。「所以話，無論大台有乜機會，有幾多配套，其實最後都係睇你平時準備功夫有幾多，而我由初出道到離開嗰9年都喺同一個環境，對嗰啲曝光同人氣習以為常，發現冇咗大台先真係見真章！」

期待跟Manson合作

  問到會否將人生經歷告誡胡鴻鈞？Alfred兩度偷笑後說：「佢嘅人生經歷都唔少㗎，佢自己知㗎喇！初出道時佢可能冇咁成熟，慢慢同唔同嘅朋友相處，個價值觀係會改變。所以我覺得佢搞得掂，係叻仔！由頭到尾我對佢都好似細佬，欣宜係我姐姐，佢得到今日嘅成就，作為朋友當然開心。」成為樂壇一線歌手，許廷鏗除咗期待跟獨立幕後音樂人合作外，都想同《造星III》一班新血喺樂壇一齊玩，尤其鍾意Manson(張進翹)的音樂風格及羅凱鈴（Judas）的才藝。



採訪：方騫平

攝影、譚壹致 髮型：Derek [email protected]

化妝：Khaki Yan 服裝：LAKH supply 場地：The Wave

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