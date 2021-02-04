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為養家入行仍不辭OL工 ﻿《造星III》Cloud﻿﻿想同靚仔男友合唱﻿

2021-02-04 列印
■Cloud入行後，希望做一個不同面向的歌手，「譬如可以唱到一啲好治瘉嘅歌，同時可以唱到一啲令人好輕鬆、休閒、想un吓嘅歌，嚟緊都會想出一啲cover或者自己嘅歌。」
■Cloud提到做男友Ryan經理人推job，笑得勁開心。
■23歲的Cloud中四參加歌唱比賽認識男友Ryan，兩人已拍拖7年。
■Cloud小學已參加歌唱比賽，13年參加「全港中學校際歌唱大賽」時，與陳葦璇和曾比特齊奪獎。
■小六時，Cloud參加薛家燕旗下教育中心歌唱比賽得獎，有Coupon之下再去學唱歌，隨後更成為兒童歌唱組合「Honey Bees」成員。
■參加《造星III》以來，Cloud憑貼地唔造作，令網友勁like。
■大學時，Cloud（中）參加《陳輝陽X女聲合唱《上一次流淚》作品音樂會》演出。
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　　Cloud（雲浩影）在《全民造星III》雖然能打入三甲，但她成為觀眾票選冠軍已好滿意，更以向來鬼馬貼地態度笑言反正冇獎品。雖然得到觀眾喜愛令她決心入行，但參賽令積蓄乾塘，有養家壓力的她未打算辭掉文職工作。而暫時未簽公司的她，更有意跟靚仔男友Ryan合唱cover滿足「迷雲黨」，又笑言做埋男友經理人，不離搞笑本色。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Wing Wong (The Attic)

化妝：Leo Tam 服裝：服裝: b+ab 場地：The Stadium (Kwun Tong)

　　對於總決賽成為票王，Cloud坦承加強入行圓歌手夢決心，「首先好感激大家咁支持我，初初抱住低調去參加比賽心態，通過呢個節目完咗去教唱歌、教琴，所以喺節目度會戴眼鏡，好低調，冇諗過人會鍾意，會投票畀我，呢個係最大得着，最尾攞唔到三甲都好開心，因為嗰晚嘅表演自己都係開心，亦為自己未來提供一啲方向，三甲冇獎品，所以攞唔攞都冇乜所謂，如果有100萬就唔同講法。」

　　不過Cloud未有打算辭掉OL工作，因參賽令積儲乾塘兼要養家，「我好保險㗎！其實o依家巿道都唔好，如果有需要同公司請個假去專心做，兩邊兼顧辛苦啲，但可以做到。同埋有份穩定工作，安心先至可以做一啲好嘅音樂。屋企本身唔富有，妹妹讀緊大學，爹哋媽咪工種都係啲辛苦工，所以自己作為家姐、長女有少少擔當，為咗自己嘅夢想就去辭咗份穩定工係幾自私。」積蓄所剩無幾的她，又不想問男友Ryan或者家人幫手，「比賽之前儲到差唔多6位數，但係o依家差啲4位數，好慘！（叫男友幫手？）我話想佢都會畀，但係唔想攞人啲錢，佢知道我需要咩就會靜靜雞買嗰樣嘢畀我。」由Cloud中四參加歌唱比賽認識至今的Ryan，一直好支持女友，她又趁機再讚男友，更打算情侶檔唱cover，「其實都傾過，佢唱歌好好聽嘅，佢唱歌係可以做幕前，但未必唱廣東話好叻。」提議她做埋男友經理人，她即搞笑話：「我幫佢推走一啲job，呢個女仔唔得，哈哈！」

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