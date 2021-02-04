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石原聰美涉隱瞞確診新冠

2021-02-04 列印
■筧美和子未確診即遭換角。
■石原聰美未有向外透露染疫。
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　　現年34歲的石原聰美去年下嫁圈外男友後繼續演藝工作，日媒昨日報道指石原上月中確診感染新冠肺炎病毒，但未有對外公佈！

　　據悉，石原開始拍攝日本NTV台新劇時，職演員都要接受病毒檢測，石原的檢測結果呈陽性，但她沒有病徵，得知自己染疫時大感驚訝！同劇人員沒有密切接觸者，故除石原外繼續拍沒有石原的戲份，該劇的男主角為綾野剛。有指未有向外透露染疫的石原，曾為電視台未有向外公佈病情而向事務所提出疑問。

　　另外，現年26歲將要拍攝新作的性感女星筧美和子，因早前曾與確診藝人接觸需隔離，期間卻遭新作換角！圖：網上圖片
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