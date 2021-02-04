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男歌手涉性騷擾喊冤 「雞排妹」被挑機促興訟

2021-02-04 列印
■「雞排妹」稱已如實陳述事發經過。
■翁立友發聲明，否認性騷擾「雞排妹」。
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　　「雞排妹」鄭家純日前自揭早前在寶島擔任尾牙活動司儀期間，慘被涉事公司老闆及同台男歌手言語性騷擾，「雞排妹」更開名指該名男歌手翁立友涉「鹹豬手」摸她的屁股，惹來網民熱議。翁隨即否認有施「鹹豬手」，昨日更發表聲明「挑機」，鼓勵「雞排妹」就遭性騷擾興訟。

　　「雞排妹」昨日在記者會，否認公開遭性騷擾經過是為炒作新聞賺曝光率。對於翁立友發聲明鼓勵她提出訴訟，她說只是如實陳述事發經過，「對方想要做甚麼不干我的事」，又說憶起當晚的畫面「真的覺得很噁心」。

圖：網上圖片
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