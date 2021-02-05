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軒仔睇見起角毛巾有快感

2021-02-05 列印
■軒仔感激外傭姐姐細心照料。
■軒仔開騷，外傭姐姐亦有捧場。
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　　張敬軒早前為音樂串流平台JOOX製作Podcast節目《皇上駕到！張敬軒同你KING》，暢談製作新碟點滴和家中外傭姐姐趣事，更自爆是文具控！

　　軒仔坦言感激廚藝「驚人」的外傭姐姐溫柔細心，在日常生活為他增添很多趣味。軒仔自言有強迫症，外傭姐姐則有潔癖，家裏打掃得很好，尤其是把所有毛巾摺到起角，他每次看到起角的毛巾都會充滿快感呢！

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