  • 2021年2月5日 星期五
  • 22º
  • 59%
熱門： 趴車頭李運強羽絨港鐵張栢芝

日報新聞 > 娛樂

拒認貌似八両金 ﻿吳保錡﻿﻿爆粗鬧網民父母﻿

2021-02-05 列印
■沙律幫男友口回罵網民。
■吳保錡不認貌似八両金。
■八両金父子合照。
Previous Next

　　吳保錡與「沙律」張沛樂上月認拍拖後，男方即被爆臭事，保錡日前開Live因被網民取笑而連環爆粗！

　　ERROR成員吳保錡日前和「沙律」張沛樂開Live，有網民留言指保錡「呃蝦條」、與藝人八両金似樣。保錡即以粗口還「激」道：「X你老X咩，真係好X好笑你老X……你阿爸阿媽都係呃蝦條啦X，唔呃蝦條點生你出嚟？」沙律竟在旁陪笑，還語帶輕挑說：「咁呢個世界上阿爸阿媽都係呃蝦條。」

　　保錡更讀出留言指他似八両金的網民ID，並爆粗怒罵「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣呀？」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd