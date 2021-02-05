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張艾嘉感恩演《燈火》好角色

2021-02-05 列印
■金馬影后張艾嘉演技精湛。
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　　張艾嘉、任達華、蔡思韵等主演的電影《燈火闌珊》，故事講述美香（張艾嘉飾演）自丈夫鑣叔（任達華飾演）去世後，在家整理亡夫遺物，希望重造神秘霓虹燈牌圓亡夫遺願。不計酬勞參演的張艾嘉表示：「我很幸運，到現在還有好的角色可以演。」

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