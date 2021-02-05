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亞視總台疑變「礦場」 ﻿林文龍強調：﻿﻿與我無關﻿

2021-02-05 列印
■林文龍稱在總台只會留在自己的辦公樓層。
■亞視兩位聯席主席鄧俊杰（右）及賴彩雲前年12月向林文龍頒發職員證。
■林文龍和謝天華合唱兩曲。
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　　林文龍昨日錄影節目，受訪時被問到有報道指，亞視大埔總台變成虛擬幣礦場搞宣傳活動，他只強調是亞視子公司副總裁，總公司的事與他無關。

　　林文龍和謝天華昨日為亞洲心動娛樂（AMM）錄影節目《限聚音樂》，並合唱兩首歌。

　　談到有報道指亞視大埔總台疑變成虛擬幣礦場，不時搞宣傳活動，林文龍聞言強調自己只接手亞視子公司AMM副總裁的工作，總公司發生的所有事都與他無關，雖然他亦在總台上班，但只會留在自己的辦公樓層。

　　另外，問到曾志偉成為無線管理層，謝天華表示對觀眾來說是好事，志偉以往的《獎門人》系列帶給香港觀眾很多歡樂，期待他帶來新氣象。

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