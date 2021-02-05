化妝：mon 服裝：Vo-yage 花卉：Les fleurs de Doris 場地：The AIR (The ONE)
當日雖然是Zeno首次插花，但在花藝師Doris Tan指導下好快上手，更大讚他唔似初哥，他就解釋：「可能插花原理同紥鐵有啲似，我之前做過兩個月紥鐵，所以容易啲上手。」不過他覺得插花易學難精，每種花形態及花枝不同，單是插落花泥已不容易。
對於鼠年Zeno坦言又愛又恨，因大家飽受疫情煎熬，但他事業發展卻又不俗，「2020年真係俾疫情影響得太多，無論巿道又好，大家心情都好。但自己唔敢唔滿意，舊年無論成績又好，自己嘗試都好，已經係好豐收同大膽嘅一年。」
《造星III》不少項目加入戲劇元素，令入行前修讀舞台劇戲劇班的Zeno再撻起舞台劇癮，不排除繼冠軍Ben後，另一個參賽者跟「媽媽」梁祖堯合演舞台劇，「我諗佢應該有啲計劃嘅，但係暫時未落實到，同埋我自己都好想做舞台劇，其實我最開始接觸演戲係喺舞台度先嘅，因為上咗一個戲劇課程，第一步接觸演戲，亦都係舞台上發生嘅。」至於外界一直好期待他跟Manson合體，他坦言也很希望拍成電影，但透露未有實質有關《我們》的計劃，「我自己係期待，但等待一個時機囉！」在《造星III》經常喊的Zeno，被網友封為「顧定喊」，牛年他想一洗污名要做「顧定玩」，「我都覺得有啲肉酸，成日都喊，我自己幾想畀大家見到我開心啲，我鍾意玩鍾意搞笑，好想做一個整蠱人節目。」