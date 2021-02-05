宿舍直擊妍希起牀 栢芝睡相執樣任睇

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第二季中，眾「星級姐姐」的宿舍生活畫面已告曝光，從宣傳片段可見眾女星的「真面目」，但多位女星的畫面卻像加上濾鏡，和素顏看來有距離。



片段中見到眾女星睡覺前蓋上房中的鏡頭，但其後又能拍到部份人，包括陳妍希起牀前後的畫面！而栢芝在宿舍牀前的鏡頭，就捕捉到她在牀上的全身睡姿，其後就坐在牀前的化妝枱前「執」眼耳口鼻，她身後的張馨予則仍在牀上，身為三子之母的栢芝笑言，終於起牀後不用忙住為兒子換尿片和沖奶。



