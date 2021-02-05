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搵何麗全幫拖修補唱片公司關係 曾志偉唔想《勁歌》自己友玩晒 撥亂反正

2021-02-05 列印
強勢回歸 ■曾志偉喺大年初一以高層身份同無線董事局主席許濤、行政總裁李寶安等齊齊同觀眾拜年。
師徒合作 ■曾志偉由《獎門人》開始就睇中徒弟王祖藍既有創意轉數又夠快，兩人經常拍住上。
猛人加入 ■何麗全做咗電視台管理層超過40年，曾搞過《獎門人》系列及台慶show，行內人緣極佳。
多「牙齒印」 ■過往幾年Herman旗下嘅星夢娛樂歌手均於《勁歌總選》狂攞獎，同其他唱片公司積落唔少「牙齒印」。
「師徒」反目 ■喺StarEast時代，曾志偉曾經係余詠珊老闆，自余詠珊入咗TVB身居要職，就搞到「師徒」反目。
抗衡「余派」 ■獎門人忽然空降回巢成為TVB高層，同杜之克同級，被指將同「余派」惡鬥。
關係密切 ■何麗全曾出席志偉生日會，兩人更加係生意上夥伴，關係密切。
星夢獨大 ■菊梓喬、胡鴻鈞、周柏豪喺今年《勁歌總選》大豐收，搞到畀網民取笑《勁歌總選》變咗公司春茗冇晒公信力。
廣結人緣 ■早年陳奕迅喺台北開Show，何麗全專程去探班，近年何麗全都有幫Eason搞show。
超多朋友 ■志偉相識滿天下，同巨星梁朝偉、影帝張家輝、「歌神」張學友等超friend。
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        3年多前，曾志偉因為同助理總經理（非戲劇製作）余詠珊多次吵大鑊而離開TVB，直至上月21日忽然回巢更空降成為高層。據知，曾志偉將於大年初一強勢回歸，當日他會拍住新上任的無線董事局主席許濤，首以高層身份現身TVB同觀眾拜年，各部門高層已收通知奉命出席。另外，正埋緊班嘅曾志偉有意搵返前非戲劇節目總監何麗全回歸，主力重修同環球、華納和Sony唱片公司的關係，平衡返《勁歌》由「自己友」玩晒的唔健康生態，TVB誓將大變天！

採訪：方騫平

        曾志偉特別揀咗大年初一隆重「登場」，到時跟董事局主席許濤、行政總裁李寶安、現屆港姐及TVB一眾管理層等同觀眾拜年，而胡楓繼續化身財神爺大派好運利是，TVB管理層已接獲內部通知必須現身撐場，屆時曾志偉跟「余派」余詠珊、余詠珊老公何哲圖（Herman）及杜之克將正面交鋒。

何麗全秘密會見許濤

  曾志偉由昔日「鎮台之寶」變身今日「收視救星」，據知全因「情意結」。其實大情大性嘅獎門人好Enjoy做綜藝節目，本身亦冇乜「死敵」，2013年港姐轉賽制，由余詠珊統籌下準決賽由直播變錄影，作為司儀嘅志偉終於爆煲大鬧余詠珊：「X你老母！港姐係Live，點解要錄影呀？」自此志偉憤然離場，而由他一手捧紅嘅愛將如林曉峰、金剛及崔建邦等亦在TVB冇運行。不過地球係圓嘅，TVB新任大股東兼非執行董事黎瑞剛係志偉老友，造就志偉回歸並將全面負責綜藝及資訊娛樂節目，仲「賜封」埋王祖藍做無線首席創意官，兩師徒拍住上。最重要是志偉今次直接空降落地，機密到連李寶安都唔知，職銜大到跟掌管節目及製作嘅副總經理杜之克同級，屬余詠珊阿頭，係威係勢！曾志偉現正埋班中，新班底預計喺4月返工，據知，志偉有意搵埋有「電視城橋王」之稱嘅何麗全回巢，日前何麗全曾秘密現身電視城，有傳他跟TVB主席許濤會面。

胡鴻鈞柏豪隨時失勢

  何麗全做咗電視台管理層超過40年絕對係資深電視人，以往策劃過多個受歡迎gag show，同志偉超級老友，當年《獎門人》系列由他策劃。直至2011年「殼王」陳國強入主，管理層大洗牌，變咗由余詠珊頂替。「何麗全o依家製作嘅演唱會，好多都有預志偉，佢最優勢係人緣好好，而佢同好多唱片公司高層、經理人，甚至三大唱片歌手陳奕迅及張學友等都好friend，如果由佢出面重修TVB跟環球、華納和Sony關係，TVB成個綜藝組玩法就會改寫，甚至唔排除喺TVB開多間附屬唱片公司嚟營運，變咗各有各山頭，到時Herman失勢，旗下嘅星夢娛樂歌手菊梓喬、胡鴻鈞、周柏豪唔會獨大，o依家唱片公司同行內人剝緊花生等睇好戲。」知情者說。

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