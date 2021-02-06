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靚靚摸劉倩婷孕肚送祝福

2021-02-06 列印
■劉倩婷和袁詠儀同為星級靚媽。
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　　著名堪輿學家李丞責博士的太太劉倩婷日前宣佈再度有喜，她前日在社交網分享品嚐印度菜的相片，感謝主廚準備美食。當中亦有同為港姐冠軍級人馬、袁詠儀（靚靚）的合照，一樣是星級靚媽的靚靚輕摸劉倩婷的孕肚送上祝福，劉倩婷更稱袁詠儀做「靚靚師姐」呢！

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