  • 2021年2月6日 星期六
  • 18º
  • 88%
熱門： 趴車頭李運強羽絨港鐵張栢芝

日報新聞 > 娛樂

懷第二胎6個月 ﻿香香﻿﻿日日食腿蛋治﻿

2021-02-06 列印
■香香未又透露腹中BB性別。
■香香受訪時戴上口罩防疫。
■YoYo大賣關子，為個人頻道造勢。
Previous Next

　　日前宣佈懷第二胎「小腰果」的岑麗香，昨日出席活動時透露已懷孕6個月，雖然已知BB性別，但暫時要保持神秘，待通知家人後才向外透露。

　　岑麗香昨日腳踏兩吋高跟鞋亮相活動，明艷照人的她透露已懷第二胎「小腰果」6個月，已育有一子的她說不是刻意要「三年抱兩」，既然上天送給她就要珍惜。兒子Jacob知道她腹中有BB，經常會摸她的肚子，更會向BB打招呼呢！

　　香香又透露，今次懷孕後口味變得奇怪，上次懷孕時很想食薄餅，今次就經常想食腿蛋治，每日至少要食一份。談到上圍似未升Cup，香香即低頭望胸，反問「真係無？」

　　另外，陳自瑤（YoYo）前晚宣佈將在昨日宣佈重要消息，有網民竟估計是宣佈離婚，她昨晚揭盅透露，原來是個人視頻頻道開張。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd