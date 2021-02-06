ViuTV 6索女零妝拍《家務戰場》毀形象 34D Rose Ma被爆陋習 邱晴犯眾憎

27歲「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）、31歲陳婉婷（Hebe）、36歲王頌茵（Kathy仔）、21歲邱晴、26歲貝依霖和24歲伍詠詩近日一同演出ViuTV真人騷《家務戰場》，節目中6女共住一屋7日，並為製作組安排的超「惡啃」屋及車等進行清潔大挑戰，令她們由「媽寶」變「真．女人」！由於屋內布滿鏡頭，眾女神的素顏Look及醜態全曝光，受訪時擁34D的Rose Ma更遭「圍剿」爆陋習，邱晴因為某啲行為激到拍檔紮紮跳。撰文：黎寶倫



攝影：譚壹致 服裝：iBLUES（伍詠詩）



鞋履：Charles & Keith（伍詠詩）



因要過同居生活令眾女的素顏曝光，在周二見街的一集，人稱「ViuTV新一代女神」的Kathy仔更瞬間變「大細眼黃面婆」！日前接受《頭條日報》訪問時，Rose Ma就獲選為「最靚素顏」，皆因皮膚好又冇黑眼圈，貝依霖即爆料：「佢唔瞓覺都唔除Con！」Rose Ma解釋因有「三白眼」怕上鏡唔好睇，故待熄晒燈才敢除隱形眼鏡。對於傳工作慣性遲到兼黑面，Rose Ma即獲5位拍檔力撐，她反問：「係咪發吽哣咋？」語畢貝依霖和陳婉婷又幫忙扯開話題，指Rose Ma不是晦氣就是放屁，形象盡毀！



艱苦任務



面對非一般家居清潔任務，貝依霖歎最惡啃一次，是半個身爬入「百年出土文物」洗衣機中清潔；至於Hebe和邱晴要執拾一間儼如垃圾崗的「古屋」，屋內不但有4、50個蜘蛛網，牀上仲佈滿蚤，Hebe說：「我哋去揼骨場沖涼、洗頭，換晒衫先敢返屋企，費事惹到大家。」搞到濕疹發作的Rose Ma坦言識洗衫煮飯，只係私下唔想做，又自詡強項是食嘢，隨即被大家爆是「精明一族」，事關她獲分配最少「家用」，買完日用品卻仍有錢買埋鮑魚慰勞Roommates。



港女脫胎



而「富戶」Kathy仔笑言未有因此恃強凌弱，反而家務做上癮，「Cut機後，我仲喺間好惡劣嘅屋不停抹，唔肯走。」談到私下難斷捨離，伍詠詩自爆家中醬油過期1年仍照常食用，嚇到食過其手勢的拍檔尖叫，她尷尬稱：「暫時我仲未有事……（Rose Ma：唔怪得咁瘦啦，都唔吸收！）」當中邱晴被選為「最想揼拍檔」，但並非因懶或有公主病，而是她經常「打破常規」做事，即愈幫愈忙，但邱晴說：「而家成日喺屋企要做家務，經過節目訓練後Very good，嫁得㗎喇！」