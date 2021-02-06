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翁立友涉性騷擾避對質 雞排妹闖記招要求道歉

2021-02-06 列印
■走性感路線的雞排妹，是不少粉絲心目中的女神。 資料圖片
■翁立友重申，要求聲稱被他性騷擾的雞排妹提出訴訟。
■雞排妹現身記者會，成為傳媒採訪焦點。
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        性感女星「雞排妹」鄭家純日前自爆擔任寶島一家公司尾牙活動司儀期間，被台語歌手翁立友言語性騷擾及借假動作摸臀，翁立友隨即發聲明促雞排妹提出訴訟，並在昨日就舉行記者會。

翁派懷孕9月經理人擋駕

雞排妹昨日直闖翁的記者會會場做直播要求對質，翁方派出懷孕9個月的經理人擋駕，雙方僵持逾40分鐘，記招改為網上直播，雞排妹無奈離場後，翁現身晤傳媒稱「我是受害人」、「從不會傷害任何女性跟男性」，重申要雞排妹提出訴訟「讓法院證明我的清白」。雞排妹折返記者會場卻被拒諸門外，未能和翁對質，她其後發聲明稱「要的是一個道歉」，對於翁聲稱是「被害人」，雞排妹認為對受騷擾者是「二度傷害」，是「更嚴重的惡意」！
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