伊雲再爆「邪神」料 遭威脅公開未成年吸毒照

《西部世界》女星伊雲麗素活特日前公開指證遭前歌手未婚夫「邪神」Marilyn Manson性侵及虐待，其後有超過10名女子都開腔公開男方的惡行。前日伊雲再爆被Marilyn種族歧視及多番侮辱，她在社交網公開跟Marilyn的舊合照。



伊雲稱去年12月因收到恐嚇報警，恐嚇她的人表示會公開她未成年吸毒及酗酒後的照片，她表示︰「12月19日我已經報警，因我被Marilyn的妻子Lindsay威脅，指會公開我未成年時獲提供大量毒品與酒精的照片，照片是Brian（Marilyn原名）於萬聖節在拉斯維加斯表演完畢後拍攝的，他們打算『毀掉我的事業』及『叫我收口』。」



