伊雲稱去年12月因收到恐嚇報警，恐嚇她的人表示會公開她未成年吸毒及酗酒後的照片，她表示︰「12月19日我已經報警，因我被Marilyn的妻子Lindsay威脅，指會公開我未成年時獲提供大量毒品與酒精的照片，照片是Brian（Marilyn原名）於萬聖節在拉斯維加斯表演完畢後拍攝的，他們打算『毀掉我的事業』及『叫我收口』。」
伊雲再爆「邪神」料 遭威脅公開未成年吸毒照
伊雲稱去年12月因收到恐嚇報警，恐嚇她的人表示會公開她未成年吸毒及酗酒後的照片，她表示︰「12月19日我已經報警，因我被Marilyn的妻子Lindsay威脅，指會公開我未成年時獲提供大量毒品與酒精的照片，照片是Brian（Marilyn原名）於萬聖節在拉斯維加斯表演完畢後拍攝的，他們打算『毀掉我的事業』及『叫我收口』。」
孕婦隱瞞避檢終確診 勢被追究
本港昨天新增二十七宗確診個案，二十四宗屬本地感染，當中六宗源頭不明。油麻地新填地街一五九號劏房一名孕婦，隱瞞其密切接觸者身份，避過隔離檢疫近一周，終因發病求醫，其後確診，恐在社區有播毒風險，當局不排除...
2021-02-08
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赴山西視察置辦年貨情況 李克強購大花饃木板年畫
農曆新年快到，中國全民努力辦年貨。昨日中國國務院總理李克強就現身山西運城，不但視察民情，更購入大花饃、木板年畫、糕點及水果等年貨。李克強更強調，需保障節日市場供應充足及確保食品質量安全。 李克強到達當...
2021-02-08
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城鎮傳槍聲至少10人被捕 數萬緬人再上街示威反政變
緬甸最大城市仰光連續第二日有民眾示威，數以萬計示威者周日上街，抗議軍方發動政變，要求釋放國務資政昂山素姬及總統溫敏。東南部城鎮妙瓦底示威現場傳出槍聲，有報道指至少十人被捕；而其他地區的示威大致和平。有...
2021-02-08
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雲地利台打造舒適空間
跑馬地是港島傳統豪宅地段，坐擁小學12校網優勢，是次精選雲地利道上的老牌豪宅雲地利台放盤，採三房一套房間隔，面積1185方呎，間隔實用，屋主曾斥資過百萬裝潢，全屋以天然木色為主調，配以泰國及亞洲文化色...
2021-02-06
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監管暗開綠燈 助保金融地位 內地資金流入港股「打新」
短片股快手科技（1024）在本港「一炮而紅」，不論從凍資金額或是認購人數，均創本港歷史新高。當中不乏內地投資者，透過在離岸設立戶口方式，將資金轉至香港券商戶口進行認購。外電報道指，內地政府及監管部門對...
2021-02-08
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阿蘇孤掌難鳴 馬體「切」勿買
馬德里體育會今晚西甲主場鬥切爾達，前者射手蘇亞雷斯的一眾鋒線拍檔卻因確診新冠肺炎而缺席，相反客隊陣容完整，又有鋒將伊亞高艾斯巴斯與哨牙蘇抗衡，兼且近兩輪聯賽開和夠硬淨，故和波可以一博。（Now632周二凌晨4:00直播 ） 「哨牙蘇」上輪梅開二度，領軍作客4:2擊敗卡迪斯，然而他今晚將要孤軍作戰，皆因球隊兩大鋒將穆沙迪比利及祖奧菲歷斯，先後在周三及周四確診新冠肺炎，連同早前中招的翼鋒恩歷克卡拉斯高將齊齊缺陣。這位烏拉圭射手十四個聯賽士哥中，有五球是由上述鋒將助攻，今晚表現勢打折扣，令球隊火力未必足夠。 迪比利菲歷斯確診須隔離 相反，切爾達今仗夫添出擊，主力艾斯巴斯也在聯賽...
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應節紅衣當旺 牛年別注潮流新作
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 單車客—迪欣湖單車郊遊
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方便聾啞人士推透明I-SEE口罩 家燕姐祥仔美儀浚霆讚好 無障礙溝通
新冠肺炎疫情持續1年多，市民已習慣長期戴口罩防疫，但聾人及弱聽人士就相當不便，因為他們要透過讀唇、手和表情用來溝通，有見及此，慈善團體福幼基金會去年便研發出「防霧透明窗醫用口罩（取名為「I-SEE口罩...
2021-02-08
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社論——走甩緊密接觸者 後患無窮
公眾努力抵抗新冠肺炎逾一年，至今仍未能驅走疫魔，竟然有人明知自己是緊密接觸者，依然設法逃避當局的強制檢疫，引發在社區播疫的危險，俗語是「累街坊」，當局必須追究到底，向隱瞞者和逃避者提出檢控，並責成前線抗疫人員，加強追蹤工作，做到滴水不漏。 當局昨天公佈一宗漏網之魚事件。油麻地新填地街一個劏房一名孕婦隱瞞密切接觸者身份，避過隔離檢疫近一周，終因發病求醫，其後確診，事件令公眾驚恐，因為她在逃避隔離期間，恐在社區播毒。事件最大責任者，應是孕婦的確診家人，他涉知情不報，嚴重妨礙社會的抗疫工作，而孕婦明知自己有染疫可能，不去檢測求助，最終連累自己和胎兒，甚至禍及與她接觸的人，也有不可...
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馬場浮世繪——東瀛人馬覬覦冠軍賽馬日
雖然現距離四月二十五日冠軍賽馬日的三場國際一級賽 ─ 女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的首階段截止報名時間，尚有個多月光景，但據日本傳媒報道，多匹當地頂尖賽駒均有意報名來港參賽，名氣最響的為去年三冠雌馬盟主「謀勇兼備」，以及去年有馬紀念冠軍「創世駒」，均將報爭女皇盃。有指日本馬圈人士經歷過去年十二月的香港國際賽，對香港賽馬會的「賽馬氣泡」安排大感滿意，所以更加樂於在疫情中派馬來港出賽。 馬場浮世繪
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