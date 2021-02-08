三吉彩花被爆覓愛巢與竹內涼真同居

曾演出周杰倫《說好不哭》MV的24歲日本女星三吉彩花，憑話題劇《今際之國的有栖》爆紅，早前她被爆撻着男星竹內涼真，男方更為她狠飛當時女友吉谷彩子。不過涼真在拍攝正在播映喪屍劇集《與你在世界終結之日》時，又被傳戀上女星中條彩未。



近日有雜誌拍到三吉彩花約地產經紀睇樓，之後再到涼真寓所過夜，三吉和涼真原來仍未斬纜，更準備同居！涼真在跟三吉爆出緋聞後，有指他趕前度吉谷彩子離開愛巢，更不還錢，即令陽光正面形象跌入谷底，同時他主演的《與》劇收視亦仆直。



