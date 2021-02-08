兩愛貓相繼離世 周慧敏貼最後合照悼念

一向愛貓如命的周慧敏（Vivian）過往一直飼養多隻貓咪，更視愛貓如兒子般寵愛。



早前Vivian在個人社交網透露，年紀最大的15歲愛貓「花花」離世的消息。不過相隔不夠一個月，她前日再上載跟另一隻愛貓「Cardi」的合照，留言表示「Cardi」也離世了，她說：「我們的最後一張合照，又一個女兒Cardi要向大家說再見了。和姐姐一樣都是在家中自然安詳離世，受苦的時間都是很短，是福氣感謝天父看顧，永遠愛妳Cardi！」



圈中好友方力申、彭秀慧及趙慧珊（Aka）也留言希望Vivian保重。



