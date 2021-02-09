不知KLAU本為隊友 ﻿P1X3L﻿﻿望靠實力踢走負評﻿

由環球唱片及ViuTV合作打造首隊男團P1X3L，成員包括《全民造星II》冠軍Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）和Marco（葉振弘），最近推出首支單曲《BRACELESS》。對於KLAU（劉瑞祈）本來有機會做成員，他們都是看報道才知。談到未來目標，他們期望能奪新人獎，更想靠實力和表現踢走種種負評，而他們又即場發揮另類團隊精神。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Him Ng @ The Attic



化妝：Angel Mok 場地：The AIR (The ONE)



三子參加《造星II》之後，相隔一年才正式出道，他們解釋因疫情有一定影響，George說：「其實我同Phoebus係完咗《造星II》之後，拍咗綜藝節目，之後公司有畀資源我哋培訓，一齊上做戲堂，唱歌跳舞公司都有安排，之後就定咗個《大海男兒》。」至於Marco坦承是後期再加入，「係拍《大海男兒》前兩個月先至join，嗰時問我想唔想同佢哋合作，男團係我自己（G：FF）係！哈哈！」對於KLAU放棄加入，他們全不知情，George解釋：「我哋係透過報道出嚟先知，公司唔會同你講諗住人選係點。」



講到未來目標，George坦承最想P1X3L能夠攞到新人獎，「始終如果攞到起碼得到人哋嘅認同先啦！始終我哋嘅負評比較多，希望透過呢首歌改變我哋嘅形象。」George坦言由參賽以來，一直受「花姐契仔」傳聞困擾，「都係嗰樣『契仔』，首先我哋都唔再歸花姐，我哋唔會搶資源先，當然我哋唱片公司係環球會分啲資源畀我哋，我哋唔會同MIRROR爭任何嘢。」Phoebus只望大家睇到他們用心，「唔係想同人哋講我哋有幾努力，但每一個作品或者喺ViuTV嘅綜藝，或者未來嘅歌、表演，每一樣都畀大家睇到我哋P1X3L係有下苦功，唔係講咁樣。」



講到三人分工，他們沒有定隊長，因不想依賴某個人，但Phoebus直言：「George緋聞嗰啲就留番畀George搞。」記者追問所指是否岑日珈？George即尷尬否認，但Phoebus再加多腳，「但係我頭先喺車見你WhatsApp嗰個叫Angie（岑的英文名）喎！」George指因兩人將合作新節目，Phoebus見George咁認真解話，即笑說：「我冇睇到，你做咩認咗！」激得George彈起，這種另類團隊精神都幾特別喎！



