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馮盈盈唔認暗寸舊愛　薛家燕呼籲視像拜年

2021-02-09 列印
■馮盈盈否認暗寸舊愛閃婚。
■李丞責出席《送鼠迎牛開運王》拜神儀式。
■薛家燕對無線有見習編劇確診，十分擔心。
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　　馮盈盈、薛家燕及李丞責等為節目《送鼠迎牛開運王》拜神，盈盈被指在《#後生仔傾吓偈》節目中暗寸舊愛閃婚出事，她強調絕對冇，只是節目效果，而且是講自己的情況，自稱對閃婚概念陌生，連對象也沒有，並向前度大方送上祝福，祝他與新婚太太恩恩愛愛、甜甜蜜蜜及百年好合。

　　另外，無線有見習編劇確診，薛家燕表示十分擔心，近日忙於錄影，所以沒有到過寫字樓，但現在有同事確診，公司同事應該要做檢測，以防萬一。家燕姐指自己平時開工會帶備消毒噴霧，收工回家吃飯會用公筷，同時她已通知長輩，今年要改為電話視像拜年。

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