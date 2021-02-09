The Weeknd演出「超級碗」被嫌唔夠震撼

早前有五匹香港賽駒報爭杜拜世界盃賽夜的大賽，最終有「烽煙四喜」及「添滿意」入選，可惜因當地的新冠肺炎疫情仍甚嚴峻，恐怕成行機會等於零。如大家打開香港政府網站，不難找出世上哪裏屬高風險地區，其實幾乎無處不在，馬匹遠征恐怕和我們外遊一樣，是遙不可及的奢望。 我覺得在這情況下，馬會實在有必要考慮為高班馬改變一下本季中的賽程表，起碼可考慮在三月中下旬加添兩組高班泥賽，為原本有意遠征的馬匹提供出賽機會。只要有讓磅賽制，出馬數目應不是問題。而且在未有新馬賽舉辦的時候，多加一組跑十一場也問題不大，對投注額自然無影響。 窮則變，變則通。何況香港賽馬會從來也不太窮，一點點的變通應該不是甚麼難...

2021-02-09