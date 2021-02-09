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The Weeknd演出「超級碗」被嫌唔夠震撼

2021-02-09 列印
■The Weeknd與大批綁着繃帶的舞蹈員合演。美聯社
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　　加拿大天王The Weeknd昨日為在佛羅里達舉行的美式足球「超級碗」中場演出，他在台上獻唱歌曲《Starboy》開場，背景熒幕顯示拉斯維加斯的高樓大廈及夜景，當唱到《Can't Feel My Face》時，他與面上綁着繃帶的舞蹈員走入放滿鏡子的通道，並大跳勁舞，之後他和過百舞蹈員如軍隊那樣走回球場唱出《Blinding Lights》，並佔據整個球場演出，現場又放煙花，場面壯觀。不過網友就認為演出未夠震撼，有人稱喜歡他的選歌，但作為超級碗這種盛事，演出似乎欠盛大。四年前Lady Gaga做表演嘉賓時，就動用數百架航拍機，Gaga更吊威吔在半空登場；其實有指The Weeknd為今次演出自掏700萬美元（約5,425萬港元）。

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