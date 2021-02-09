﻿幸福晒巨鑽 未婚夫唔見樣 李施嬅搶閘報喜 牛年嫁圈外人

03年參選港姐奪最上鏡小姐兼才藝小姐入行的李施嬅，一直希望找到可以接受她做藝人的年長圈外男友，慨歎理想對象難求，至前年她在電台訪問自爆覓得圈外男友「破Dry」，但為保愛苗從來不公開男友身分。昨日施嬅卻失驚無神在社交網晒巨鑽戒自爆訂婚好消息，搶閘報喜將在牛年出嫁！



早前到多倫多拍劇集《Blood and Water 3》的施嬅，本月12日踏入40歲，昨日她突然在社交網分享兩張左手戴巨型鑽戒照片，留言：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試，也有甜蜜的新嘗試。YES！Good night。」她更特意標示「#ISaidYES」，正式宣佈接受了男友的求婚。



施嬅上載一張是她在錄音室錄音時，刻意騷左手上鑽戒，另一張是她在無名指戴上鑽戒，與對坐的男士牽手，相中只見兩手相牽，未曝光對方面容，她也沒透露圈外未婚夫的身份，極力保護對方。



疫情後才舉行婚禮



對於突然宣佈訂婚，施嬅昨日回應：「其實我哋認識好幾年了，大家一齊好開心，也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子未定，可能要等疫情過後先。他是圈外人，感激大家給我們一些空間。」



陳山聰去年底才剛與施嬅拍畢新劇《金宵大廈2》，對於拍檔訂婚，山聰笑言從對方的社交網得知消息，期望求證當事人，因他未收到施嬅通知。山聰也笑言：「有喜事一定要恭喜她，因為施嬅見證了我和太太的婚事，我也開心可以見證到她的婚訊！」



「胡說八道」幾位成員齊齊表示好開心並送上祝福。胡杏兒坦言：「我哋都知道咗一段時間啦，期待佢哋嘅婚禮！」姚子羚也表示：「好開心見到佢搵到人生另一半！祝佢哋白頭到老，幸福快樂！快啲生番個肥肥白白嘅BB！」



舊愛鄧健泓送祝福



施嬅於2004年拍《老婆大人》期間與鄧健泓戲假情真，但到2010年宣佈分手；舊愛鄧健泓表示很替施嬅開心，並大方送上祝福：「祝福她永遠幸福快樂，我跟她keep住好朋友。」鄧健泓又直言已見過施嬅的未婚夫，但不多透露，認為開心事應由她本人親自分享。



施嬅與鄧健泓分手後，曾先後與大狀清洪的契仔巫翊鳴、胡杏兒老公李乘德及香港潛水總會董事局成員潘樹維傳過拍拖，最終情定圈外男友。