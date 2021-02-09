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﻿鬧巿拍戲打親民牌 劉德華主動同市民Say Hi　

2021-02-09 列印
■劉德華在聯合廣場取景，吸引不少人圍觀。
■低調打扮的劉德華，仍然被巿民認出。
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　　由邱禮濤執導、劉德華監製及主演的電影《拆彈專家2》，將在戲院重開後火速上畫，今次更加入劉青雲以「雙影帝」組合上陣，再配合憑《金陵十三釵》冒起的女星倪妮擔任女主角，還有謝君豪、吳卓羲、黃德斌等演出，陣容強勁。

　　華仔早前為電影「微服出巡」到太子聯合廣場取景，雖然頭戴黑帽配灰色衞衣輕裝上陣，但仍被大批商鋪的店員及顧客認出，不少人爭着一睹偶像風采。

　　而出名親民的華仔，在試戲時，更主動走到駐足觀看的市民面前打招呼。其間有人自爆是華仔粉絲，有欣賞他的演唱會，逗得華仔十分高興，華仔亦識做大打親民牌，跟圍觀者打招呼及握手，令在場人士受寵若驚。
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