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﻿港版《大叔的愛》吸引日本記者採訪 Anson Lo自爆咀Edan興奮舔脷

2021-02-09 列印
■左起：Edan、黃德斌及Anson Lo預早向觀眾拜年。
■黃德斌與簡慕華在《大叔》第三度合演夫妻。
■Stanley取笑Edan及Anson Lo衝出香港。
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　　黃德斌、簡慕華、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）等昨日出席ViuTV港版《大叔的愛》記者會，日本電視台更派出駐港記者採訪，片段於晚間新聞時段在全日本播出，認真犀利！Stanley笑指Edan及Anson Lo已衝出香港，準備挑戰木村拓哉！Edan直言驚訝，但壓力不小，因為難免被拿來跟日版比較，只能盡做。

　　問到Anson Lo與Edan的咀戲有否拍到「舔舔脷」？Edan笑認因嘴唇乾而舔脷，但Anson Lo則是「興奮舔」；Anson Lo即解釋是角色「阿牧」興奮，更自爆咀到嘴腫，有相為證。Edan又指因港版加至15集，不介意加親熱戲，只要符合電視尺度便可；Anson Lo即笑Edan口裏說不身體很誠實。
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