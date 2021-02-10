否認同《手捲煙》導演玩三角戀 ﻿陳凱詠﻿﻿跟顧定軒係好「兄弟」﻿

近日有傳環球歌手陳凱詠（Jace）跟顧定軒（Zeno）及電影《手捲煙》導演陳健朗發展三角戀，前兩者同聲否認，Jace強調：「我哋3個都係好朋友。」至於Zeno對爭女傳聞覺得好好笑，其它就冇回應了。採訪：方騫平 攝影：李維隆



環球唱片新貴陳凱詠去年成績不錯，除咗打入商台（叱咤樂壇）「我最喜愛的女歌手」8強外，《隔離》獨唱版MV喺Youtube點擊超過250萬。提到陳凱詠於《隔離》獨唱版MV請來顧定軒合演情侶，兩人喺鏡頭前打情罵俏，直至Zeno不瞅不睬她時，Jace傷心得爆喊，演得相當投入。有傳當時Jace跟男友陳健朗感情有變，Zeno常伴左右送暖及展開熱烈追求，可惜Jace最後選擇同陳健朗復合。



OP鼓手現骨枯要休息



對於三角戀傳聞，陳凱詠否認：「其實我哋3個識於微時，好似好兄弟咁，會互相支持，為對方打氣，o依家都係好朋友階段。」她更強調：「三角戀當然唔好，愛情關係方面都係清楚啲好。不過，o依家我專注工作，年頭我啱啱出咗新歌《虛擬人與我》。」至於Zeno就話冇三角戀，大家都係好朋友。另外，ONE PROMISE鼓手 Anton（馮卓然）左右手的兩隻手指出現骨枯症狀，醫生建議休息一年。而成員文迪、Sora、天衡齊齊撐他說：「你唔玩，我哋都唔玩！」文迪話：「有信念一年後佢會好得返！」Sora大笑說：「再好唔返先捨棄佢，冇理由3個人做嘢分4份錢嘛！」 Anton見兄弟咁有情，感動道：「我會笑住面對，正面先可以解決到問題。」



