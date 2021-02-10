化妝：[email protected] 服裝：b+ab 場地：Seaview Viva
Shirley一手好廚藝原來師承當廚師的陳爸爸，「佢煮中餐嘅，所以我就食慣好嘢，敏銳嘅味覺係遺傳自己爹哋嘅手藝。」原來平日男友Sammy都有受惠她的好廚藝，「不過佢對食冇乜要求，最緊要有午餐肉。」但用綠茶做餡靈感也是來自男友，「湯丸係整畀大家一雙一對食團團圓圓，但男仔驚食好甜嘅嘢，綠茶啱啱好，男女都鍾意。（Sammy鍾意？）佢都鍾意。（男友食唔到？）可以速遞畀佢！」
談到鼠年，Shirley會用喜出望外來總結上年事業發展，「因為我冇計劃過可以喺電視台亮相，都係一個驚喜，當初去ViuTV casting電視劇《黑巿》時，撞到朋友拉咗去《辣火頭》嗰邊casting，之後就再有《美女郊遊遊》。舊年嘅巿況下拍電影已經好開心，估唔到拍到香港同印度合拍片（《我男友係好「差」》），突然間令到好多印度觀眾認識咗我，不停追蹤我，又會留言。」
對於新一年，Shirley除了想keep住個勢，仲想有更多新嘗試，「我想拍多啲電影，想試多啲唔同角色，其實今年喺年尾拍咗套喜劇《忽然心動》，今年試過喜劇又試過Bollywood，希望下年可以試吓啲武打，做吓女殺手嗰啲。」劇集方面Shirley恨拍類似《想見你》的偶像劇，男主角最好是男神許光漢，「我都驚畀佢啲粉絲鬧，各位許太我想澄清吓，我純粹想同佢拍劇。（仲扮到學生？）只要淡妝啲唔好畫眼線仲得嘅，但要把握呢幾年。」至於綜藝方面她就想試流浪形式的旅遊節目，「身上冇錢以物換物嗰啲，我好想自己試吓。」