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整湯丸冧男友沈震軒 ﻿陳欣妍﻿﻿牛年望跟許光漢拍偶像劇﻿

2021-02-10 列印
■Shirley希望牛年有更多演出機會，自然財源滾滾來。
■雖然Sammy情人節仍在內地拍劇，但Shirley冧爆話：「我哋又可以視像見面嘛！」
■Shirley只用糯米粉搓湯丸皮，但一樣好煙韌，秘訣就是搓好麵團後，將六分一放入滾水煮熟後，再攞起一齊再搓。
■饀料預先用白朱古力同牛油隔熱水整溶後，加入綠茶粉攪勻放入雪櫃凝固，搓好湯丸皮就放入內，煮熟後就會有流心效果。
■Shirley跟Sammy在17年合作微電影《狼人遊戲》而撻着。
■今年《我男友係好「差」》將在印度上映，Shirley好希望到時疫情穩定可以親自到當地宣傳。
■去年Shirley憑ViuTV節目《美女郊遊遊》而彈起。
許光漢
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　　陳欣妍（Shirley）在鼠年可謂愛情事業兩得意，跟沈震軒（Sammy）拍拖兩年多一直甜蜜，事業亦令Shirley喜出望外；展望牛年她當然想食住個勢，仲表明想跟台灣男神許光漢合拍偶像劇。而出名煮得的Shirley親自教整「綠茶流心湯丸」，除了用來冧男友外，還預祝《頭條日報》讀者有個甜蜜蜜的情人節和新一年。撰文：杜淑霞　攝影：張詠森　髮型：Jo [email protected] Trinity

化妝：[email protected]　服裝：b+ab　場地：Seaview Viva

　　Shirley一手好廚藝原來師承當廚師的陳爸爸，「佢煮中餐嘅，所以我就食慣好嘢，敏銳嘅味覺係遺傳自己爹哋嘅手藝。」原來平日男友Sammy都有受惠她的好廚藝，「不過佢對食冇乜要求，最緊要有午餐肉。」但用綠茶做餡靈感也是來自男友，「湯丸係整畀大家一雙一對食團團圓圓，但男仔驚食好甜嘅嘢，綠茶啱啱好，男女都鍾意。（Sammy鍾意？）佢都鍾意。（男友食唔到？）可以速遞畀佢！」

　　談到鼠年，Shirley會用喜出望外來總結上年事業發展，「因為我冇計劃過可以喺電視台亮相，都係一個驚喜，當初去ViuTV casting電視劇《黑巿》時，撞到朋友拉咗去《辣火頭》嗰邊casting，之後就再有《美女郊遊遊》。舊年嘅巿況下拍電影已經好開心，估唔到拍到香港同印度合拍片（《我男友係好「差」》），突然間令到好多印度觀眾認識咗我，不停追蹤我，又會留言。」

　　對於新一年，Shirley除了想keep住個勢，仲想有更多新嘗試，「我想拍多啲電影，想試多啲唔同角色，其實今年喺年尾拍咗套喜劇《忽然心動》，今年試過喜劇又試過Bollywood，希望下年可以試吓啲武打，做吓女殺手嗰啲。」劇集方面Shirley恨拍類似《想見你》的偶像劇，男主角最好是男神許光漢，「我都驚畀佢啲粉絲鬧，各位許太我想澄清吓，我純粹想同佢拍劇。（仲扮到學生？）只要淡妝啲唔好畫眼線仲得嘅，但要把握呢幾年。」至於綜藝方面她就想試流浪形式的旅遊節目，「身上冇錢以物換物嗰啲，我好想自己試吓。」

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