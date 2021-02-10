曼城上場英超勇挫利物浦後，各賽事十四連勝，只差一場即打破本土頂級聯賽球隊所有戰線最長連勝紀錄。今晚足總盃十六強作客英冠的史雲斯，藍月中場貝拿度施華豪言紀錄和獎盃兩不誤，必打漂亮勝仗，讓球主客和讓兩球「客勝」照去馬。（無線85、myTV Super902台周四凌晨1:30直播） 作客4:1破紅軍後，藍月只差一場，便能以十五場打破一九八二年普雷斯頓和一九八七年阿仙奴創下的本土頂級聯賽球隊各戰線最長連勝紀錄。 B施華當勇夠炒 紀錄當前，貝拿度施華揚言他們已重拾三季前奪本土雙冠的水準：「我們現跟一七至一八球季一樣勇不可當，盃賽錦標也是己隊目標。」雖然曼城領隊哥迪奧拿很可能在盃賽輪換...

2021-02-10