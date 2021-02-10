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過大禮全程齋坐唔畀郁 湯怡大肚獲公主式伺候

2021-02-10 列印
■湯怡與一張大枱都擺唔晒的大禮合照，甚有睇頭！
■麥秋成盼與湯怡增加多點知識，做一個稱職父母。
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　　湯怡與麥秋成上月底宣佈結婚兼懷孕，並於本月舉行小型婚禮。兩人昨午完成過大禮儀式，當中包括龍鳳鈪、金豬牌、大筒花膠、中式禮餅等。目前佗B三個多月的湯怡全程齋坐，就算想幫手都冇人夠膽畀嘢佢做，她說：「呢段時間大家都當我公主咁。（身體狀況？）好奇妙，我都好興奮，暫時未緊張，仲同家姐、朋友傾吓生完會點，又睇好多媽媽書、補充好多Supplement，希望有足夠營養畀BB。」麥秋成指胞弟秋明是Wedding planner，為他們減少很多煩惱。

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