樂易玲唔關心余詠珊去留 ﻿曾志偉「新官」上任﻿﻿開會連踩9粒鐘 ﻿

曾志偉獲無線大股東兼非執行董事黎瑞剛力邀回巢做高層，掌管綜藝及資訊娛樂節目。昨晨志偉身穿西裝褸襯牛仔褲look「新官」上任，早上10時返抵電視城員工大樓，連踩9小時直至傍晚7時才收工坐七人車離開，未有接受訪問。而盧永仁博士前日在社交網分享跟曾志偉相聚的合照，留言：「Welcome back！歡迎歸隊。」



此外，傳和余詠珊不和的樂易玲透露曾志偉其實前日已返工，並連續開了多個小時會議，連晚飯也沒時間吃，不過，他提出的意見也獲與會人士讚好。問到會議重點是否整頓無線綜藝部？樂易玲謂：「唔係整頓，大家都想做得更好，志偉提出好多新概念，等佢年初一出嚟見到大家再講啦！」至於外間最關心余詠珊的去留時，樂易玲笑嘻嘻說：「吓？我關心自己咋！佢哋有傾節目內容。」另盛傳何麗全回巢整頓《勁歌金曲》，她再風騷說：「吓？我有短訊問何生，但佢冇睇短訊！」



