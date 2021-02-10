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姚子羚被讚「寶物沉歸底」避談跟蔡宛珊前夫翻撻傳聞

2021-02-10 列印
■陳山聰話李施嬅都嫁人了，催姚子羚快啲出嫁。
■姚子羚避談跟蔡宛珊前夫Raymond翻撻的傳聞，不斷搵李施嬅結婚做擋箭牌。
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　　陳山聰及姚子羚昨日出席TVB《師傅有請》記者會，40歲仍未嫁的子羚被堪輿學家麥玲玲讚「寶物沉歸底」，不用擔心姻緣，更送上桃花口罩及催旺掛飾；之前林盛斌做媒人，成功撮合朱慧敏下嫁醫生朋友，阿Bob亦搶住話要介紹醫生朋友給子羚，場面搞笑！

　　子羚透露會相約「胡說八道」成員到「豹哥」單立文家中𢭃利是，更自爆已被豹哥豹嫂取笑她「唔知醜」好多年，山聰即笑說：「咪係囉！李施嬅都結婚啦！」子羚尷尬地扯開話題再談施嬅婚訊，避談跟蔡宛珊前夫Raymond翻撻的傳聞，只謂感情事隨緣。

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