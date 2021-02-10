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疫下投資千五萬 劉鑾雄夫婦撐古天樂旗下電影

2021-02-10 列印
■劉鑾雄與太太陳凱韻對電影業支援不遺餘力。
■古天樂旗下5部本地製作電影將獲投資。
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　　新冠肺炎疫情至今仍未受控，疫情嚴峻令電影業界再度接近停擺。有見及此，劉鑾雄與太太陳凱韻再度為電影業界作出支援，與古天樂旗下的天下一集團合作投資5部本地製作電影，當中《送院途中》已經開拍，而第二部《馬拉松》亦有望在3月或4月開鏡。劉鑾雄伉儷今次投資1,500萬港元，連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途。

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