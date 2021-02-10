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開Live罕爆私事 劉德華唔擺酒怕請漏朋友

2021-02-10 列印
■59歲劉德華近月突然愛上玩社交平台。
■戲院因為疫情而停業，《拆彈專家2》在港未知映期。
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　　由劉德華及劉青雲主演的《拆彈專家2》已於去年12月24日在內地上映，票房高達12.87億，成功打破18年電影《無雙》創下的內地上映港產片票房紀錄。日前華仔到內地不停宣傳《拆彈2》，更開設「抖音」與粉絲互動，兩星期已有超過5400萬人Follow。

　　日前華仔開Live會粉絲，提到首個關注的人會是誰？華仔笑說：「所有人都是朋友，我透過鏡頭跟所有朋友說，其實我都想關注你，但我怕忘了。」華仔更自爆當年跟太太朱麗倩結婚之所以不擺酒，就是因為怕漏了朋友沒有邀請。

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