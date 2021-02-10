牛年願望MIRROR齊拍劇 姜濤 AL Edan Jer寫揮春同Fans拜早年

撰文：杜淑霞 攝影：張詠森
髮型：Lydia Yung、Denny [email protected]
Chic Private I Salon 化妝：Circle Chong、Cori [email protected] Makeup
服裝：CERRUTI 1881、Christian Louboutin(姜濤)
四子完成自創揮春，Edan最識賣口乖，寫了「心想事成」，但個心是畫出來，裏面仲寫上「ViuTV」，喻意大家心想事成外，亦希望大家愛「ViuTV」。 Jer用自己名創作「廷不了的風采」，希望大家牛年都會有停不了的風采啦！書法了得的AL亦用自己名創作「永不霆止」，喻意大家牛年不停有好事發生。至於姜濤的揮春創意太高，最初大家睇唔明，只估到頭兩個字是「桃花」，最尾大家以為他畫了隻豬，原來是汪汪叫的狗，喻意「桃花旺旺」。要他們互選第一，三子都揀了自己，只有AL有姜B支持，結果當然俾 Jer同Edan怪唔跟大隊，四個大細路不停互窒鬥嘴！講到MIRROR牛年願望，他們想一齊演戲。姜B說：「希望我哋12個有個劇，希望今年畀大家睇到，我覺得幾好玩。」AL就提議，「大家一齊做舞台劇嗰啲，大家投入做一件事會好開心。」
姜濤畀兄弟笑攞獎多
擔正港版《大叔的愛》男主角、新歌《E先生連環不幸事件》點擊過88萬以及有份主持的《膠戰》成ViuTV收視冠軍宣佈開拍第二季的Edan話，《膠戰》有好成績覺得出乎意料，「估唔到大家咁鍾意，同埋落實開第二季都好開心，仲有劇拍，有個綜藝，希望牛年可以繼續加油！」不過他反而對獎項冇乜所謂，「今年新人競爭好激烈，另外要同各位好唱得嘅新人相比，自己喺唱功方面稍遜色，對獎項冇好大期望。」舊年奪得「叱咤新人金獎」被隊友封為「金 Jer」的 Jer，目標是做好每首歌，即俾Edan寸「即係上年目標唔係做好每隻歌」，Jer解釋：「我唔會因為上年攞咗獎，想今年攞到咩獎，淨係抱住一個做好歌嘅心態去做好每首歌。」
去年奪得「十大中文金曲新人金獎」的AL，他坦承在台灣拍劇時跟Stanley對唱練歌有效，但同住的姜濤話唔知，搞到AL沒好氣話：「咩唔知呀！有次佢（姜）瞓緊，打電話叫好嘈，跟住出嚟問頭先把聲係咪你？（姜：係！好聽到嘈醒咗，好聽到我懷疑係咪Anson Lo！）」此外AL亦想多拍劇及演技有進步。鼠年攞了幾個音樂大獎的姜濤，呻新年願望俾大家講晒，竟無厘頭話：「我金牛座，同牛年有冇關係，唔關事㗎？！」姜B話牛年願望：「希望大家健健康康，成績喺呢啲面前都唔係太緊要。」Jer笑指：「攞得太多獎！」AL補多句，「畀佢唞吓先！」Edan亦唔執輸，「唔好意思，佢太耐冇講過嘢。」