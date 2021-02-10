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牛年願望MIRROR齊拍劇 姜濤 AL Edan Jer寫揮春同Fans拜早年

2021-02-10 列印
■(左起)姜濤、AL、Jer、Edan
■AL對寫揮春最有信心，原來他書法比賽攞過獎，更即場教兄弟正確揸毛筆姿勢。
■見AL毛筆寫得咁靚，搞到姜濤心郁郁想叫他出貓寫，不過由於全程拍住唔夠膽，加上比賽要在3分鐘內寫完揮春，AL一句「出貓都要搞掂自己先啦！」令姜B冇癮放棄！
■AL和Edan最近跟黃德斌合拍港版《大叔的愛》，成為熱話。
■姜濤、AL和Jer今年樂壇頒獎禮都有好成績。
■繼大受歡迎的劇集《男排女將》，四子都話好想今年能齊腳演戲。
■姜濤去年在台灣拍偶像劇《超感應學園》，令他愛上拍劇。
■姜濤的自創揮春「桃花旺旺」，畫了個桃、花及狗仔，需要豐富聯想力，大家最初睇唔明。
■因姜濤將自己一票投了AL，結果揮春創作大賽由AL勝出。
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        鼠年是MIRROR豐收一年，成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）同Jer（柳應廷）個人成績亦相當突出，特別是攞獎攞唔停的姜濤，其餘他講到牛年願望，就話健康緊要過成績，即俾三子笑他攞獎太多要唞唞。而展望牛年，四子除了在音樂上繼續努力外，亦對劇集方面愈來愈有興趣，希望自己參與劇集有好成績外，更期望MIRROR可以齊腳演戲。趁住踏入新一年，四子親自創作揮春向《頭條日報》讀者送上祝福，不過他們邊寫邊鬥嘴互窒，《頭條》送番句「一團和氣」給他們！

撰文：杜淑霞 攝影：張詠森

髮型：Lydia Yung、Denny [email protected]

Chic Private I Salon 化妝：Circle Chong、Cori [email protected] Makeup

服裝：CERRUTI 1881、Christian Louboutin(姜濤)

        四子完成自創揮春，Edan最識賣口乖，寫了「心想事成」，但個心是畫出來，裏面仲寫上「ViuTV」，喻意大家心想事成外，亦希望大家愛「ViuTV」。 Jer用自己名創作「廷不了的風采」，希望大家牛年都會有停不了的風采啦！書法了得的AL亦用自己名創作「永不霆止」，喻意大家牛年不停有好事發生。至於姜濤的揮春創意太高，最初大家睇唔明，只估到頭兩個字是「桃花」，最尾大家以為他畫了隻豬，原來是汪汪叫的狗，喻意「桃花旺旺」。要他們互選第一，三子都揀了自己，只有AL有姜B支持，結果當然俾 Jer同Edan怪唔跟大隊，四個大細路不停互窒鬥嘴！講到MIRROR牛年願望，他們想一齊演戲。姜B說：「希望我哋12個有個劇，希望今年畀大家睇到，我覺得幾好玩。」AL就提議，「大家一齊做舞台劇嗰啲，大家投入做一件事會好開心。」

姜濤畀兄弟笑攞獎多

  擔正港版《大叔的愛》男主角、新歌《E先生連環不幸事件》點擊過88萬以及有份主持的《膠戰》成ViuTV收視冠軍宣佈開拍第二季的Edan話，《膠戰》有好成績覺得出乎意料，「估唔到大家咁鍾意，同埋落實開第二季都好開心，仲有劇拍，有個綜藝，希望牛年可以繼續加油！」不過他反而對獎項冇乜所謂，「今年新人競爭好激烈，另外要同各位好唱得嘅新人相比，自己喺唱功方面稍遜色，對獎項冇好大期望。」舊年奪得「叱咤新人金獎」被隊友封為「金 Jer」的 Jer，目標是做好每首歌，即俾Edan寸「即係上年目標唔係做好每隻歌」，Jer解釋：「我唔會因為上年攞咗獎，想今年攞到咩獎，淨係抱住一個做好歌嘅心態去做好每首歌。」

  去年奪得「十大中文金曲新人金獎」的AL，他坦承在台灣拍劇時跟Stanley對唱練歌有效，但同住的姜濤話唔知，搞到AL沒好氣話：「咩唔知呀！有次佢（姜）瞓緊，打電話叫好嘈，跟住出嚟問頭先把聲係咪你？（姜：係！好聽到嘈醒咗，好聽到我懷疑係咪Anson Lo！）」此外AL亦想多拍劇及演技有進步。鼠年攞了幾個音樂大獎的姜濤，呻新年願望俾大家講晒，竟無厘頭話：「我金牛座，同牛年有冇關係，唔關事㗎？！」姜B話牛年願望：「希望大家健健康康，成績喺呢啲面前都唔係太緊要。」Jer笑指：「攞得太多獎！」AL補多句，「畀佢唞吓先！」Edan亦唔執輸，「唔好意思，佢太耐冇講過嘢。」



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