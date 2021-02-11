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劉亞仁羅美蘭爆冷封青龍帝后

2021-02-11 列印
■劉亞仁與羅美蘭爆冷青龍影帝影后。
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　　韓國影壇盛事《第41屆青龍電影獎頒獎禮》前晚舉行，大會頒發人氣明星獎，由劉亞仁及鄭有美奪得，鄭有美表示自己完全沒想過會獲獎。而影帝與影后均屬爆冷，劉亞仁人氣獎後再下一城，憑着《收屍人》奪得影帝，他表現興奮，並感謝前輩們的愛護。至於影后方面更爆大冷，羅美蘭憑《正直的候選人》撼贏金喜愛、申敏兒等大熱門封后。《南山的部長們》奪得最佳電影，最佳導演則由《致允熙》的林大迥奪得。

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