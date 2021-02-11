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Lokman望牛年MIRROR齊人拍劇

2021-02-11 列印
■《囝囝女女730》主持拍賀年MV。
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　　ViuTV《囝囝女女730》的主持、MIRROR成員Lokman、Tiger、Frankie及Alton日前拍攝《財神到》MV，將於年初一晚播出。現場有多條金龍醒獅陪一眾主持載歌載舞，令MIRROR四子高呼震撼，首次舞獅的Tiger說：「好尊重舞龍舞獅的師傅，大熱天時拿着獅頭真的好辛苦。」Alton則自認是家中的「食物機器」，新年會狂食蘿蔔糕及芋頭糕；Lokman就希望MIRROR 12個成員一齊拍一套喜劇！

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