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﻿無線與全港觀眾共賀新歲 派逾四十萬封利是過肥年

2021-02-11 列印
開心送禮 ■TVB向全港觀眾大派40萬封利是，整個活動將送出利是錢及電子現金券總值超過港幣2千萬。
講解玩法 ■《天天開運王》代表林盛斌及張秀文講解「𢭃利是四部曲」。
會派利是 ■陸浩明今次與馮盈盈及一班後生仔參與拍攝遊戲宣傳片感到非常興奮。他透露因疫情關係未必去拜年，但會將屋企佈置到好有賀年氣氛。一班後生仔問他幾時派利是？陸浩明答，「年初十前見到我都會派。」
港姐支持 ■2020香港小姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡、亞軍陳楨怡及季軍郭柏妍現身支持活動。
感受喜悅 ■《姊妹淘》代表孫慧雪、蔡嘉欣、李君妍及吳紫韻亦有出席活動感受送禮喜悅。
投入拍攝 ■陸浩明、馮盈盈、林正峰及游嘉欣等興奮拍攝宣傳片及廣告。
親友齊玩 ■馮盈盈好期待玩新年逗利是遊戲。「大家都在家抗疫，不如同家人朋友睇住電視嘟QR code𢭃利是，又衞生又方便。叫埋親戚朋友一齊玩，睇吓邊個封利是最大！」拍攝宣傳片時，胡楓驚喜現身，同眾人打成一片，一定要留意social media嘅短片啦！
環保方便 ■林正峰覺得呢個活動好有意義，可以話係雪中送炭，亦係一份好好嘅心意同祝福，而且電子利是環保又方便，「我有少少心得，就係叫埋親朋戚友一齊玩，分分鐘一家人加埋可以拎到過千蚊利是！」游嘉欣覺得活動好有趣，睇電視仲有得玩遊戲逗利是，真係諗都無諗過，感覺好新鮮同刺激。
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        無線電視與全港觀眾共賀新歲，齊過肥年！欣逢新春佳節，無線特別於年三十至年初三（2月11至14日）期間舉行「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」遊戲，向全港觀眾大派超過40萬封利是，年三十率先派發3萬封壓歲錢，年初一至三每晚派發超過10萬封利是，整個活動將送出利是錢及電子現金券總值超過港幣2千萬！

為隆重其事，無線電視昨日特別舉行「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」記者會，公布有關詳情。出席藝員推介新春期間之精采節目，並親自介紹遊戲玩法，呼籲全港觀眾在年三十至年初三（2月11至14日）欣賞翡翠台精采節目時，用手機之WeChat掃瞄電視熒幕出現之QR Code，參加抽利是遊戲。電視廣播有限公司副總經理（節目及製作）杜之克先生及助理總經理（非戲劇製作）余詠珊小姐聯同出席藝員主持啟動儀式，公佈「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」遊戲將於今天年三十正式展開，並祝賀全港觀眾在牛年財源滾滾過肥年，好運年年！

節目代表齊撐派錢

　　出席記者會藝員包括：陸浩明、林正峰、2020香港小姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍、《天天開運王》代表林盛斌(Bob)、《愛‧回家之開心速遞》代表蘇韻姿、《陀槍師姐2021》代表鄧佩儀、《東張西望》代表潘梓鋒、《娛樂頭條》代表周奕瑋、《流行都市》代表安德尊、《姊妹淘》代表孫慧雪及《#一屋後生仔》代表曾展望等。

年三十「預熱試玩」

　　「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」共派發超過40萬封利是，年三十（2月11日）上午11時至晚上6時30分會進行「預熱試玩」，出現第一款QR Code，並率先派發3萬封壓歲錢。接着在年三十至年初三（2月11日至14日）三輪時段內，即每晚8時至翌日晚上6時30分，會分別出現另外三款QR Code，而每輪會派發超過10萬封利是，派利是結果將於《東張西望》時段內公佈。

攝影：張詠森
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