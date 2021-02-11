﻿無線與全港觀眾共賀新歲 派逾四十萬封利是過肥年

無線電視與全港觀眾共賀新歲，齊過肥年！欣逢新春佳節，無線特別於年三十至年初三（2月11至14日）期間舉行「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」遊戲，向全港觀眾大派超過40萬封利是，年三十率先派發3萬封壓歲錢，年初一至三每晚派發超過10萬封利是，整個活動將送出利是錢及電子現金券總值超過港幣2千萬！



為隆重其事，無線電視昨日特別舉行「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」記者會，公布有關詳情。出席藝員推介新春期間之精采節目，並親自介紹遊戲玩法，呼籲全港觀眾在年三十至年初三（2月11至14日）欣賞翡翠台精采節目時，用手機之WeChat掃瞄電視熒幕出現之QR Code，參加抽利是遊戲。電視廣播有限公司副總經理（節目及製作）杜之克先生及助理總經理（非戲劇製作）余詠珊小姐聯同出席藝員主持啟動儀式，公佈「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」遊戲將於今天年三十正式展開，並祝賀全港觀眾在牛年財源滾滾過肥年，好運年年！



節目代表齊撐派錢



出席記者會藝員包括：陸浩明、林正峰、2020香港小姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍、《天天開運王》代表林盛斌(Bob)、《愛‧回家之開心速遞》代表蘇韻姿、《陀槍師姐2021》代表鄧佩儀、《東張西望》代表潘梓鋒、《娛樂頭條》代表周奕瑋、《流行都市》代表安德尊、《姊妹淘》代表孫慧雪及《#一屋後生仔》代表曾展望等。



年三十「預熱試玩」



「Fusion Bank富融銀行呈獻：睇電視 𢭃利是 融易過肥年」共派發超過40萬封利是，年三十（2月11日）上午11時至晚上6時30分會進行「預熱試玩」，出現第一款QR Code，並率先派發3萬封壓歲錢。接着在年三十至年初三（2月11日至14日）三輪時段內，即每晚8時至翌日晚上6時30分，會分別出現另外三款QR Code，而每輪會派發超過10萬封利是，派利是結果將於《東張西望》時段內公佈。



攝影：張詠森