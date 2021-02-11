﻿盼牛年戲院勿再停業 軒仔小龍莎莎Locker 求電影順利上映

軒仔認為鼠年發展尚可，最開心上月憑台灣電影《破處》在芝加哥獨立影展獲頒「Best Actor」獎，「係一個鼓勵嚟，同佢哋（劇組）相處得好好，無論《破處》有任何人有好成績，我都會好開心，好期待再同導演（林立書）合作。」踏入牛年他有意學新嘢，「首先做好每個角色，當然最好多啲機會，同埋想練一啲新嘅嘢，其實我唔鍾意表演唱歌，但我會想個身多幾把刀。」講到將與凌文龍在藝術節合演的音樂劇《日薪》（暫名），他當然希望做到，但未敢抱太大期望。
小龍坦承鼠年經濟上慳啲頂得住，亦多了時間重新思考，「反而開心呢一年我去咗上老師陳淑儀嘅堂同埋做助教，可以溫故知新。我又開啲私人班，好開心教嘅過程會喺學生身上吸到嘢，呢一年對我嚟講係好多養份。」講到新年願望，小龍都是放在演出上，「我希望每套戲每個演出，真係可以將每套戲入面想講嘅嘢，或者自己創作對個戲、角色嘅睇法，可以畀觀眾有深刻體會，畀佢哋覺得我有份做嘅戲係好睇，佢哋有嘢諗，我就好滿足好開心。」
主動出擊網上平台
Locker去年算幸運拍了《媽媽的神奇小子》等幾部電影，但因疫情仍未上映，「 我幾期待拍咗嘅電影可以上映，同埋希望今年多啲嘗試搞笑角色，老實講入行幾年仲未搵到自己個位，今年想試吓搞笑方面去盡啲。上年年尾搞咗個online channel『試當真』，反應都幾好，今年想再搞多啲project，做多啲綜藝。」Locker更視男主角為長期目標，而短期目標是角色有觀眾記得。
莎莎坦承受疫情影響鼠年過得不容易，「都感恩或者慶幸keep住都有啲工作可以維生，亦有嘅嘗試，而下半年上咗好多戲劇堂，成個過程豐富咗自己。」新一年莎莎想嘗試向網上平台發展，「第一次嘗試阿修（游學修）個channel『試當真』好好玩，係好有趣嘅世界，當可能電影電視劇未開拍到嘅時候，可能自己會創作啲片，同埋《地產仔》宣傳時開Live都幾有趣，自己都會試吓。」
撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致
髮型：Sam [email protected](吳肇軒+林家熙)、 Yan [email protected] Two Salon(凌文龍)、 [email protected](張蔓莎)
化妝：[email protected] Makeup Academy(吳肇軒+林家熙)、Findo [email protected] IMAGE(張蔓莎)