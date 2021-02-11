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﻿奧斯卡「最佳國際電影」公佈15強 《少年的你》《陽光普照》入圍初選

2021-02-11 列印
■周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》有機會爭奧斯卡國際電影獎。
■台灣電影《陽光普照》亦入圍初選。
■《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》有多項提名。
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　　《第93屆奧斯卡金像獎》昨日公佈「最佳國際電影」（前稱「最佳外語片」）、紀錄片、短片、原創音樂、原創歌曲等九項的初選名單，最後15套國際電影中有兩套華語片，分別是曾國祥執導的香港電影《少年的你》，以及代表台灣出賽的《陽光普照》。《少年的你》由周冬雨及易烊千璽主演，講述校園欺凌事件，電影在內地票房勁收約18.7億港元票房。

　　在原創歌曲方面，最後15強中，John Legend入圍兩項，包括為《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》及紀錄片《聲聲不息︰August Wilson獨白大賽》演唱電影歌曲。《聖誕鈴鈴鈴》亦在原創音樂和化妝及髮型設計的初選名單上榜，黑白片《曼克》及《花木蘭》都入圍三項。
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