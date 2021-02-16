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孖同門搓湯圓過新年 人妻余香凝派「雙封」利是

2021-02-16 列印
■余香凝、余潔滢等一班同門齊齊整糕、搓湯圓過年。
■余香凝首度以人妻身份派利是，十分開心。
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　　古天樂旗下藝人余香凝、廖子妤、陳穎欣、麥子樂、徐頴堃、林婷及余潔滢齊齊煎蘿蔔糕、搓湯圓開年，寓意新年團團圓圓、步步高陞！一班同門師兄妹一見「陸太」余香凝現身即大賣口乖，為𢭃利是講盡好說話！

　　余香凝首年以人妻身份派利是，笑言利是絕不馬虎必定派「雙封」，講明準備「好多錢」入利是，佗住B的她疫情下減少外出拜年，但仍會做兩個新年習俗，為妹妹余潔滢慶生和返屋企陪媽咪打牌，爆媽咪好鍾意打牌，所以在她兩姊妹細細個就已學識打牌，她笑言今年教識老公打牌就夠腳，余潔滢還爆姐夫絕非「魚腩」，好難在他身上食糊贏錢。

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